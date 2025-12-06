به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حوادث رانندگی در جاده های استان سمنان در هفته ای که گذشت ۴ کشته و ۳۳ مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی پراید در کیلومتر ۱۲ محور آرادان به سرخه ۵ مصدوم ، انحراف از جاده و برخوردبا تپه پژو پارس در کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به گرمسار ۵ مصدوم ، واژگونی سمند سورن در کیلومتر ۸۶ محور میامی به سبزوار یک کشته و ۴ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۸۰ محور آزادشهر به شاهرود ۴ مصدوم ، تصادف کوییک و کامیون در کیلومتر ۷۰ محور میامی به ری آباد ۳ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۶ محور سرخه به سمنان یک مصدوم ، انحراف از جاده رانا در کیلومتر ۳۵ محور سمنان به فیروزکوه ۲ مصدوم ، تصادف تیگو ۵ و پراید و واژگونی تیگو ۵ در کیلومتر ۵۷ محور شاهرود به آزادشهر ۷ مصدوم ، تصادف تارا و کامیون در جاده شریف آباد - ایوانکی ۳ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشتند.