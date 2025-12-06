جهانی شدن ارومیه با ثبت جهانی مسجد جامع
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: با ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه امیدواریم که ارومیه بهعنوان یک شهر مذهبی و تجاری در سطح کشور و دنیا شناخته شود.
؛یاسر رهبردین، در خصوص اقدامات انجام شده برای مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه گفت: پس از بازدید وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و استاندار آذربایجان غربی از مسجد جامع ارومیه، مصوبات خوبی در زمینه مرمت و احیای این اثر تاریخی به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: خوشبختانه پس از این مصوبات، تخصیص اعتبارات از منابع استانی انجام شده و مکاتباتی نیز برای دریافت اعتبارات ملی صورت گرفته است تا بتوانیم روند احیا و مرمت مسجد جامع و محیط پیرامون آن را تسریع کنیم.
او همچنین به هماهنگیهای انجام شده برای جابهجاییهای لازم جهت ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی در این پروژه مشارکت دارند و قراردادهایی نیز با تخصیص اعتبار استانی از طریق ادارهکل میراثفرهنگی بسته شده است، امیدواریم با اتمام مکانهای لازم برای جابهجایی، این کار در ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: هدف ما این است که محیط پیرامونی و حیات مسجد جامع را احیا کنیم و شاهد یک اتفاق خوب در آذربایجان غربی، بهویژه در شهر ارومیه باشیم، ما امیدواریم که ارومیه بهعنوان یک شهر مذهبی و تجاری در سطح کشور و دنیا شناخته شود.