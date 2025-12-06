پخش زنده
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مدیرعامل وقت یکی از شرکتهای دولتی مرتبط با حوزه سوخت در استان، به حکم قطعی پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: بررسی دقیق و ریشهای موضوع، و گزارش کارشناسان، هدر رفت و کسری فرآوردههای نفتی و ضایع شدن بیت المال در اثر سهل انگاری را تایید میکند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: خودداری از انجام وظایف در دو سال دوره مدیریت این شخص که مسئولیت یکی از بخشهای مهم حوزه سوخت را به عهده داشت، منجر به هدر رفت بیش از ۳ میلیون لیتر فرآوردههای نفتی و سرمایه کشور شد.
قهرمانی گفت: به موجب حکم قطعی صادره، این مدیر دولتی به مدت دو سال به انفصال از خدمات دولتی و منع خروج از کشور هم محکوم شده است.