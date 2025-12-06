ابتلای مازندرانی‌ها به آنفلوانزا در حد بحرانی نیست، اما وضعیت خوبی نیز وجود ندارد



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با بیان اینکه مازندرانی‌ها همانند سایر نقاط کشور درگیر آنفلوانزا شده‌اند، گفت: مازندران در سه هفته گذشته پیک صعودی ابتلا به این بیماری را پشت سرگذاشته بود.

سیده محدثه حسینی افزود: چنانچه نکات بهداشتی رعایت نشود احتمال دارد آنفلوانزا بار دیگر در مازندران صعودی شود.





او با بیان اینکه ابتلای افراد به آنفلوانزا در مازندران بحرانی نیست، اما وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: موارد ابتلا به این بیماری در استان گزارش شده، اما موردی از فوت براثر ابتلا به آنفلوانزا هنوز ثبت نشده است.





معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران گفت: مرگ یک کودک آملی براثر ابتلا به آنفلوانزا گزارش شده است، اما این موضوع تایید قطعی نیست و مساله در دست بررسی است.





حسینی بر رعایت نکات اولیه بهداشتی از سوی مردم تاکید کرد و افزود: تزریق واکسن آنفلوآنزا به افراد پُرخطر، سالمندان و بیماران زمینه‌ای باید در دستور کار قرار بگیرد.





او ادامه داد: افراد بعد از تزریق واکسن ۲ تا سه ماه ایمنی کافی در برابر بیماری خواهند داشت.





معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران گفت: افراد مسن بالاتر از ۶۵ سال، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی و آسم، دیابت، نارسایی قلبی، بیماران دیالیزی، بیماران تحت شیمی درمانی و افراد با نقص ایمنی سریعتر واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.