فرماندار ویژه خوی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت مبل در این شهرستان اظهار کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی می‌تواند رقابت‌پذیری و تبادل تجربیات بین تولیدکنندگان را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛غلامحسین آزاد شامگاه پنجشنبه ۱۳ آذر در مراسم افتتاح نمایشگاه مبل با اشاره به اینکه فرمانداری نیز آماده تأمین زمین این پروژه است، خوی را یکی از قطب‌های مهم تولید مبل در کشور معرفی کرد.

وی گفت: این شهرستان ظرفیت ویژه‌ای در حوزه صنایع چوب و مبلمان دارد و می‌تواند در سطح ملی نقش‌آفرینی بیشتر داشته باشد.

آزاد تصریح کرد: برگزاری رویداد‌های تخصصی از این دست، زمینه رقابتی‌شدن بازار و ارتقای کیفیت تولیدات را فراهم می‌کند.

در ادامه این مراسم، تقی پورمحمودی، رئیس اتاق اصناف خوی نیز با اشاره به مشارکت تولیدکنندگان ۱۰ استان برتر کشور در این رویداد گفت: نمایشگاه تخصصی مبل و لوستر در ۱۷۰ غرفه و در محل پارک ملت خوی دایر شده است و نیاز جدی داریم که سایت نمایشگاه دائمی در خوی ایجاد شود.

وی افزود: وجود زیرساخت دائمی می‌تواند به تبادل تجربیات، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان کمک کند.