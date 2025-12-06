تأکید استاندار آذربایجانغربی بر حفظ وحدت در جامعه
استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت حفظ وحدت در استان تأکید کرده و گفت: با هرگونه ایجاد تفرقه در جامعه، برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی در نشست با مردم منطقه طرزیلو ارومیه با بیان اینکه اقوام و مذاهب مختلف همگی فرصتهای ارزشمند استان هستند، افزود: هر اقدامی که اتحاد و آرامش جامعه را تهدید کند، در راستای نقشههای دشمنان است.
وی همچنین امنیت و آرامش را شرط اصلی حضور سرمایهگذاران و توسعه استان دانسته و خاطرنشان کرد: هیچ شهرستانی اولویت ویژه نداشته و همه مناطق آذربایجانغربی به یک چشم دیده میشود.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای بزرگ استان نیز اشاره کرده و افزود: مسئولان و نمایندگان آذربایجانغربی با هماهنگی کامل در مسیر جبران عقبماندگیها حرکت میکنند.