ارزش معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران در دومین هفته آذر با تکیه بر جهش فروش صادراتی حامل‌های انرژی به رکورد ۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی برای روز شنبه پانزدهم آذرماه، میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهند بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه هزار و ۵۰۰ تن برش بوتان شرکت پالایش نفت بندرعباس و ۵۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی فناوران اشاره کرد.

مجموع ارزش تومانی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۸ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان در هفته دوم آذر رسید.