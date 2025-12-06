به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با اعلام گزارش تلفنی ساعت ۰۲:۰۲ بامداد، مبنی بر وقوع حادثه برخورد تریلی با گاردریل در محور توره_بروجرد، روبروی پاسگاه دهکائید، به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی، بلافاصله تیم فوریت پزشکی از پایگاه اورژانس آفتابگردان توره به محل حادثه اعزام شد.

پس از ارزیابی صحنه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، متأسفانه مشاهده شد یک مرد حدوداً ۳۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داده و فوت وی تأیید شد.