پیگیری بیوقفهٔ تخلفات اراضی در تعطیلات
در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی دولت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغی، یگان حفاظت از اراضی استان آذربایجانغربی، حتی در ایام تعطیل نیز فعالیتهای نظارتی و کنترلی خود را با قوت ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ بهرام تقی زاده، فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان به همراه فرمانده یگان حفاظت شهرستان ارومیه و تیمهای تخصصی گشت پیشگیری و شناسایی، در یک عملیات میدانی، از اراضی زراعی و باغی روستای ولنده سفلی بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید، ۳ فقره عملیات غیرمجاز ساختوساز و قطع اشجار که در تعطیلات پایان هفته در حال انجام بود، متوقف شد. متخلفان بهطور مستقیم و در محل، مشمول اعمال قانون شدند و پرونده مربوط برای تکمیل فرآیند قانونی و تعیین تکلیف نهایی، در دست پیگیری قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان آذربایجانغربی در حاشیه این عملیات تأکید کرد: «یگان حفاظت از اراضی استان، در هیچ روزی از سال، تعطیل نیست. برخی فرصتطلبان با تصور خلأ نظارتی در روزهای تعطیل، اقدام به تعرض به اراضی کشاورزی و باغی میکنند که با هوشیاری مأموران و گشتهای ثابت و سیار، این تخلفات به سرعت شناسایی و با قاطعیت قطع میشود.»
وی افزود: رویکرد ما در یگان حفاظت، پیشگیری از طریق گشتزنی و رصد مستمر است و در صورت وقوع هرگونه تخلف، بلافاصله و مطابق با قوانین سختگیرانه حفظ کاربری اراضی، با آن برخورد میشود.