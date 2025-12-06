مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان بازدید فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس از مجتمع پتروشیمی بندر امام، این مجتمع را از ستون‌های اصلی جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش ناترازی گاز کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عباس‌زاده در جریان بازدید فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی از پتروشیمی بندر امام، با تأکید بر نقش حیاتی این مجتمع در جلوگیری از اتلاف انرژی و تبدیل گاز‌های مشعل به محصولات ارزشمند، گفت: پتروشیمی بندر امام یکی از ستون‌های اصلی کاهش ناترازی گاز کشور و توسعه صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش راهبردی مجتمع پتروشیمی بندر امام در مدیریت منابع انرژی کشور اظهار کرد: جمع‌آوری گاز‌های مشعل یکی از مأموریت‌های مهم و راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کلان و ملی است. گاز‌هایی که در گذشته به‌صورت مشعل سوزانده و اتلاف می‌شد، امروز در بندر امام به خوراک و محصولات ارزشمند تبدیل می‌شود و این مجتمع را به یکی از بازیگران اصلی کاهش اتلاف انرژی در کشور بدل کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده این مجتمع در حوزه فرآورش متان افزود: در کنار جمع‌آوری گاز‌های مشعل، میزان متانی که بندر امام روی آن سرمایه‌گذاری کرده و به شبکه سراسری بازمی‌گرداند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش عمده گاز‌های همراه جمع‌آوری‌شده از سوی این شرکت، مستقیماً به شبکه سراسری تزریق می‌شود و نقش مؤثری در کاهش ناترازی گاز کشور ایفا می‌کند.

بازیافت گاز‌های سنگین‌تر و کاهش ناترازی گاز

عباس‌زاده همچنین با بیان اینکه گاز‌های سنگین‌تر پس از فرآورش در همین مجتمع مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این سطح از بازیافت و بهره‌برداری نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده و قابل اتکای پتروشیمی بندر امام در مدیریت بهینه منابع و کاهش ناترازی گاز کشور است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پتروشیمی بندر امام در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: این مجتمع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعت پتروشیمی کشور، هم در فعالیت‌های اجتماعی مستقیم و هم در اقدامات غیرمستقیم، نقشی برجسته و اثرگذار ایفا می‌کند. گستردگی اقدامات محیط‌زیستی، توسعه‌ای و حمایتی این شرکت در منطقه کاملاً قابل توجه است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: از مهم‌ترین این اقدام‌ها می‌توان به کاشت و نگهداری حدود هفت میلیون اصله درخت در محدوده پیرامونی اشاره کرد که همچنان در حال انجام است و نشان‌دهنده رویکرد پایدار مجتمع در حفاظت از محیط‌زیست است. افزون بر این، پروژه حذف جیوه از واحد‌های مختلف مجتمع یکی از طرح‌های مهم و تأثیرگذار در راستای صیانت از محیط‌زیست و سلامت جامعه محلی بوده است.

اشتغال‌زایی گسترده در منطقه

عباس‌زاده با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی اجتماعی این مجتمع، حجم اشتغال‌زایی آن را چشمگیر توصیف کرد و گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر شامل نیرو‌های رسمی و پیمانکاری در این مجتمع مشغول فعالیت هستند؛ رقمی که پتروشیمی بندر امام را به یکی از اصلی‌ترین مراکز اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر نقش این مجتمع در توسعه صنایع پایین‌دستی بیان کرد: تنوع محصولات پتروشیمی بندر امام بسیار تعیین‌کننده است و همین موضوع منجر به شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی بزرگ و گسترده‌ای در این منطقه شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه توسعه‌ای «بندر امام نوین» گفت: امیدواریم با اجرای مرحله جدید توسعه، شاهد ایجاد واحد‌های نو و محصولات جدید باشیم تا ارزش این مجموعه در سال‌های آینده چند برابر شود.

عباس‌زاده با مروری بر تاریخچه این مجتمع اظهار کرد داد: در آغاز احداث مجتمع، شرکت‌های ژاپنی حضور فعالی در پروژه داشتند، اما در جریان جنگ تحمیلی و به‌دلیل حملات متعدد هوایی، این شرکت‌ها ناچار به ترک پروژه شدند. تصاویر و مستندات موجود نشان می‌دهد که این مجموعه بار‌ها هدف حملات هوایی قرار گرفته است. خوشبختانه در آن زمان مجتمع هنوز در سرویس نبود و با وجود ترک پروژه توسط ژاپنی‌ها، در حالی که مجتمع حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشت، ادامه عملیات از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال شد و در نهایت این واحد‌ها در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ تکمیل و راه‌اندازی شدند.