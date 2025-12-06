بازدید مسئولان ملی و استانی از باغ هوشمند ۲هزار هکتاری منطقه آزاد ماکو
اعضای فراکسیون کشاورزی و امور عشایری مجلس شورای اسلامی بههمراه فرماندار ماکو، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، نماینده مردم منطقه آزاد و چالدران در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدشت و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از طرح بزرگ باغ هوشمند و مکانیزه در دشت زیدون پلدشت، بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این مجموعه که با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شده، بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای نوین کشاورزی منطقه شناخته میشود و ظرفیتی قابلتوجه برای توسعه پایدار شمال آذربایجانغربی فراهم کرده است.
این باغ مکانیزه به وسعت دو هزار هکتار نهتنها یک پروژه کشاورزی ساده نیست، بلکه بهمثابه گامی راهبردی در جهت افزایش فضای سبز، ارتقای امنیت غذایی، تقویت صادرات محصولات باغی و توسعه صنایع بستهبندی عمل میکند. بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، آبیاری مدرن و مدیریت یکپارچه منابع سبب شده این طرح الگویی نو برای بهرهبرداری اصولی از زمین و آب در منطقه به شمار رود و توجه ویژه مسئولان عالیرتبه را به خود جلب کند.
از سوی دیگر، ایجاد ظرفیت اشتغال برای هزاران نفر و برنامهریزی برای رهاسازی آهو و گوزن در بخشهایی از مجموعه، بُعدی گردشگری و زیستمحیطی به این طرح افزوده است؛ بهگونهای که میتواند مبدأ تحولی تازه در توسعه اکولوژیک و اقتصادی ماکو و شهرستانهای همجوار باشد. مسئولان حاضر در بازدید، شکلگیری چنین پروژههایی را زمینهساز آیندهای سبزتر، پویاتر و امیدوارکنندهتر برای منطقه دانستند.