معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، از آغاز پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم با شعار «نان و سلامت» از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جودکی گفت: نان در فرهنگ ایرانیان نماد برکت و یکی از اصلیترین اجزای سفره خانوار است و کیفیت آن تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه دارد.
وی با اشاره به اینکه ایران یکی از بالاترین سرانههای مصرف نان در جهان را دارد، افزود: مصرف نان کامل، به دلیل داشتن سبوس و جوانه گندم، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای قلبیعروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، برخی سرطانها و چاقی دارد؛ اما در فرآیند سبوسگیری بیش از ۸۵ درصد فیبر، ویتامینها و املاح از آرد حذف میشود.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه، باوجود پرداخت یارانه گسترده برای تأمین نان، سالانه مقادیر قابلتوجهی از نان تولیدی به دلیل کیفیت آرد، روشهای سنتی پخت و نگهداری نامناسب، دورریز میشود.
جودکی هدف از اجرای این پویش را افزایش آگاهی عمومی و فرهنگسازی در مصرف نان سالم عنوان کرد و افزود: در این طرح، کارشناسان تغذیه دانشگاه با برگزاری برنامههای آموزشی، جشنوارهها و مسابقات با محوریت نان سالم در مراکز خدمات جامع سلامت، مدارس، مراکز آموزشیفرهنگی و سایر اماکن تجمعی، در خدمت شهروندان خواهند بود.
وی تأکید کرد: امید است با همراهی مردم و متولیان حوزه سلامت، گامی مؤثر در ارتقای الگوی تغذیه سالم و کاهش ضایعات نان در استان برداشته شود.