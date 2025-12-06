با ورود سامانه بارشی به هرمزگان دیروز به طور میانگین یک و نیم میلی متر باران بارید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بارندگی بیشتر در شهرستان‌های پارسیان با ۹ و هشت دهم، سیری ۹ و دو، و جزیره کیش دو چهار دهم میلی متر ثبت شده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از مهر تاکنون در مجموع یک و نیم میلی متر باران باریده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: در سال زراعی پارسال سه و هفت دهم میلی متر باران در هرمزگان بارید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: آسمان هرمزگان امروز کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: روز یکشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان حاکم است و بعدازظهر دوشنبه از غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود.