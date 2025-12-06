پخش زنده
مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۷۵ مرکز درمانی، مرکز پاراکلینیکی و پزشک طرف قرارداد این سازمان هستند و بیمه شدگان در استان می توانند با حضور در این مراکز، اقدامات لازم درمانی را پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میر نادر موسوی افزود: از این تعداد، ۲۱۳ مرکز درمانی و یک هزار و ۱۵۰ مرکز پاراکلینیکی در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی قرار دارند که خدمات لازم را به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می دهند.
وی اضافه کرد: همچنین ۸۱۲ پزشک در آذربایجان غربی طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی هستند.
وی ادامه داد: البته ۱۲ مرکز درمانی ملکی مربوط به مدیریت درمان تامین اجتماعی نیز در شهرستان های مختلف آذربایجان غربی وجود دارد که با کمترین هزینه ممکن، خدمات درمانی و تشخیصی را انجام میدهند.
مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی اظهار کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۵۶ بیمه شدن اصلی و تبعی در استان تحت پوشش این نهاد هستند و افزون بر ۴۱ هزار کارگاه در استان بیمه شده داشته و حق بیمه پرداخت می کند.
موسوی گفت: همچنین بیش از ۲۰۳ هزار نفر در آذربایجان غربی مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند.
وی با اشاره به پرداخت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات طرفهای قرارداد تأمین اجتماعی آذربایجانغربی افزود: با پرداخت بخشی از مطالبات، تلاش کردهایم فضای همکاری با مراکز طرف قرارداد بیش از گذشته تقویت شود و روند ارائه خدمات به بیمهشدگان بدون وقفه و با کیفیت مستمر ادامه یابد.