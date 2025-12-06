پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی وضع هوا از امروز تا صبح دوشنبه بهدلیل استقرار نسبی شرایط پایدار ، پتانسیل انباشت آلایندههای جوی افزایش یافته و بر همین اساس، در برخی ساعات رشد غلظت آلایندههای هوا در نواحی صنعتی و پرتردد استان محتمل است. در همین راستا، هشدار آلودگی هوا سطح زرد شماره ۵ از سوی اداره کل هواشناسی استان مرکزی صادر شد.
رضا مرادی افزود: از اواخر وقت فردا یکشنبه تا پایان هفته، سامانه بارشی فعالی وارد استان شده و موجب ناپایداری در سطح منطقه خواهد شد. انتظار میرود بیشترین حجم بارشها در نوار غربی کشور و در ارتفاعات زاگرس و البرز رخ دهد و استان مرکزی نیز با شدت کمتر تحت تأثیر این بارشها قرار گیرد. اوج فعالیت سامانه در استان طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه پیشبینی میشود که عمدتاً به شکل بارش باران، در مناطق مرتفع بهصورت بارش برف، وزش باد و احتمال وقوع پدیده مه خواهد بود.
از نظر دمایی، تا صبح دوشنبه افزایش نسبی دمای هوا مشاهده خواهد شد. اما با نفوذ جبهه سرد سامانه از ظهر روز دوشنبه، کاهش محسوس دمای روزانه در سطح استان پیشبینی میشود.