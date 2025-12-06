به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم‌های رئال اویدو و رئال مایورکا به تساوی بدون گل رسیدند. تیم اویدو با ۱۰ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و تیم مایورکا با ۱۴ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفت.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۵ آذر:

ویارئال - ختافه

دپورتیوو آلاوس - رئال سوسیداد

رئال بتیس - بارسلونا

آتلتیک بیلبائو - آتلتیکومادرید

* یک شنبه ۱۶ آذر:

الچه - جیرونا

والنسیا - سویا

اسپانیول - رایو وایکانو

رئال مادرید - سلتاویگو

* دوشنبه ۱۷ آذر:

اوساسونا - لوانته

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۲ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.