پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم فوتبال لیگای اسپانیا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیمهای رئال اویدو و رئال مایورکا به تساوی بدون گل رسیدند. تیم اویدو با ۱۰ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و تیم مایورکا با ۱۴ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفت.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۵ آذر:
ویارئال - ختافه
دپورتیوو آلاوس - رئال سوسیداد
رئال بتیس - بارسلونا
آتلتیک بیلبائو - آتلتیکومادرید
* یک شنبه ۱۶ آذر:
الچه - جیرونا
والنسیا - سویا
اسپانیول - رایو وایکانو
رئال مادرید - سلتاویگو
* دوشنبه ۱۷ آذر:
اوساسونا - لوانته
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۲ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.