خون شهدا، رمز بقای انقلاب و بیداری ملتهاست
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه خون شهدا رمز بقای انقلاب اسلامی است، گفت: ایثار شهدا نه تنها انقلاب را زنده نگه داشته، بلکه ملتها را در سراسر جهان بیدار کرده است.
سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی در یادواره شهدای ۴ شهرک مسکونی تهران، نقشههای دشمنان برای ضربه زدن به کشور را ناکام خواند و راه شهدا را مسیری پیروزیآمیز برای امت اسلام عنوان کرد.
وی با بیان اینکه هر شهید با ایثار خود ملت را به مسیر هدایت و بیداری سوق میدهد، افزود: شهید جامعه را بیدار میکند، آگاهی میدهد و انقلاب را زنده نگه میدارد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه به تلاشهای دشمنان برای آسیب زدن به کشور از آغاز پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: ملت ایران با حضور فعال در همه عرصهها همواره این نقشهها را ناکام گذاشته است.
سردار نقدی، جنگ اصلی را همان جبههای دانست که انبیای الهی برای هدایت بشر به سوی حق در آن حضور یافتند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه تاثیر ایثار شهیدان بر تحولات منطقه را برجسته خواند و گفت: فلسطین، لبنان، یمن و عراق با الهام از شهیدان به صحنه آمدند و در برابر سازش و تسلیم ایستادگی کردند.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به قیامهای مردمی در سراسر جهان، خاطرنشان کرد: این قیامها نشان میدهد که مسیر شهدا ادامه دارد و یاد آنان باید نسل به نسل زنده نگه داشته شود. این وعده الهی است که تحمل سختیها و ادامه راه شهدا، پیروزیهای بزرگتری را برای امت اسلام به همراه خواهد داشت.
گفتنی است؛ دومین یادواره ۱۵۲ شهید محلههای اکباتان، آپادانا، شهید فکوری و بیمه با حضور قشرهای مختلف مردم، برخی از خانوادههای شهدا، فرماندهان و مسئولان در مجموعه ورزشی پاس، در شهرک اکباتان برگزار شد.
وداع با پیکر شهید گمنام دفاع مقدس، شعرخوانی محمد رسولی، اجرای زنده گروه سرود و پرپایی مواکب و چایخانه حضرت امام رضا (ع) از دیگر برنامههای این مراسم بود.
