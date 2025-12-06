در ادامه بازیهای هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال کشور تیم نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۵ میهمان تیم نساجی مازندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بازیهای هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز شنبه ۱۵ آذر در شهرهای مختلف برگزار میشود. در یکی از این بازیها تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که در رده چهاردهم جدول ردهبندی قرار دارد از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با نساجی مازندران رقابت می کند. نفتوگاز گچساران توانسته در جام حذفی، بعثت کرمانشاه را شکست دهد و به مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی برسد. پس از آن بازی نیز در هفته سیزدهم لیگ دسته یک، شناورسازی قشم را ۲ – ۱ شکست داد و امروز با انگیزه و روحیهای بالا به مصاف نساجی می رود. نفتوگاز از ۱۳ مسابقهاش در لیگ یک، چهار برد و چهار تساوی کسب کرد و با توجه به کسر سه امتیاز این تیم از سوی کمیته انضباطی اکنون با ۱۳ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته یک قرار دارد. بازی امروز را وحید زمانی قضاوت میکند و امیر غفوری، علیرضا صیاد و وحید بایش کمکهای او در این مسابقه هستند.