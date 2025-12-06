وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن بر ضرورت اولویت‌دهی به زوج‌های جوان در طرح استیجار عمومی و سرعت‌بخشی به آماده‌سازی زمین‌های طرح جوانی جمعیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها گفت: واحدهای مسکن استیجاری با اولویت دهک‌های پایین‌تر درآمدی به زوج‌های جوان فاقد مسکن تخصیص یابد.

وی افزود: متقاضیان دهک‌های ۱ و ۲ که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته است، در صدر اولویت‌ها قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی بر جلب مشارکت انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده تاکید کرد تا با استفاده از ظرفیت آن‌ها، بازآفرینی شهری و تأمین مسکن استیجاری تسریع شود.

صادق توضیح داد که با این رویکرد، نوسازی بافت‌های فرسوده بدون مداخله مستقیم دولت ممکن خواهد شد.

او همچنین از انتقال فعالیت‌های آماده‌سازی از مناطق بیرونی به هسته درونی شهرها به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و بهره‌مندی از زیرساخت‌های شهری یاد کرد.

استان‌ها موظف شدند با شهرداران همکاری کنند و مشارکت آن‌ها در طرح مسکن استیجاری تضمین شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که جلسات ستادهای بازآفرینی شهری و شورای مسکن استان‌ها باید به طور منظم برگزار و پیگیری‌ها جدی انجام شود.

وی یادآور شد که در دولت چهاردهم، رویکرد طرح‌های حمایتی مسکن از شناسایی ظرفیت‌ها به تامین عملی واحدها تغییر یافته است.

همچنین تامین مسکن محرومان، کارگران و ایثارگران در اولویت قرار دارد و استان‌ها موظف به ارائه گزارش سریع از میزان پیشرفت هستند.

سیزدهمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی با حضور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های مرتبط برگزار شد.