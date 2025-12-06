گمرک اعلام کرد: در هشت‌ماهه نخست امسال بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۷ میلیارد دلار از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی ( ره) وارد کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی اعلام کرد که از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه امسال، بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تن انواع کالا به ارزش بالغ بر ۷ میلیارد دلار از مسیر این گمرک وارد کشور شده است.

بر اساس این گزارش، طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اولیه دارویی، قطعات و تجهیزات پزشکی بیشترین سهم را در میان کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده‌اند.

در حوزه صادرات نیز، از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه، ارزش کالاهای خروجی از گمرک فرودگاه امام به ۱۶۰ میلیون دلار رسیده است. دارو و زعفران از مهم‌ترین اقلام صادراتی بوده‌اند که از این گمرک به مقاصد مختلف ارسال شده‌اند.