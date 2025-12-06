اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز شنبه مورخ ۱۵ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز شنبه مورخ ۱۵ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.