

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هفته آینده، هفتمین اجلاس مجمع محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEA۷) در شهر نایروبی کنیا آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در این اجلاس موضوعاتی از جمله گرد و غبار فرامرزی، آثار تغییر اقلیم و ضرورت جداسازی مسائل محیط زیست از تحریم‌های یک‌جانبه را به‌عنوان محور‌های اصلی گفت‌و‌گو پیگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر گفت: موضوع بررسی راه حل برای رفع گرد و غبار‌های جنوب غرب آسیا و همچنین تفکیک مسائل و موضوعات محیط زیست از تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی از سوی ایران در این اجلاس پیگیری و مطالبه خواهد شد.

خانم انصاری افزود: اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل بالاترین نهاد تصمیم‌گیری جهانی در امور مربوط به محیط زیست است و اولویت‌ها را برای سیاست‌های جهانی محیط زیست و حقوق بین‌الملل محیط زیست تعیین می‌کند. با توجه به اهمیت این اجلاس از نظر حساسیت موضوع و فراگیری جهانی‌ای که دارد و همچنین در راستای سیاست دیپلماسی محیط زیستی که دولت چهاردهم دنبال می‌کند، ما نیز برنامه داریم تا در این اجلاس شرکت و موضوع گرد و غبار و تفکیک مسائل محیط زیست از تحریم‌های ناعادلانه را در نشست‌های تخصصی دنبال کنیم.

این اجلاس که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی در حوزه محیط زیست در سازمان ملل به‌شمار می‌آید، با حضور وزرای محیط زیست کشور‌های عضو برگزار می‌شود.

در این نشست موضوعاتی نظیر آلودگی هوا و خاک، مدیریت پسماند، مقابله با انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، حفاظت از تنوع زیستی، آلودگی شیمیایی و راهکار‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدید‌های مشترک زیست‌محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، که دبیرخانه و ساختار سازمانی این مجمع را هدایت می‌کند، پس از تصویب در سال ۱۹۷۲ شکل گرفت و مسئولیت هماهنگی سیاست‌های جهانی محیط زیست، توسعه معاهدات بین‌المللی و پشتیبانی از دولت‌ها در اجرای برنامه‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را بر عهده دارد. این نهاد با استقرار در نایروبی و ایجاد شبکه‌ای از دفاتر منطقه‌ای و تخصصی، نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های جهانی، ایجاد نظام‌های هشدار سریع، ارزیابی وضعیت محیط زیست و پشتیبانی از پروژه‌های منطقه‌ای ایفا کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از طریق نمایندگی دائم خود در نایروبی و مشارکت فعال در مجمع محیط زیست سازمان ملل، در تدوین سیاست‌های جهانی این حوزه نقش‌آفرینی می‌کند.

ایران در ششمین دوره این مجمع موفق به تصویب قطعنامه‌ای مهم در زمینه مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار شد.

این قطعنامه از کشور‌های عضو و بانک‌های توسعه منطقه‌ای خواستار تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار شد و همچنین بر تقویت ظرفیت‌های پژوهشی، مدل سازی و سامانه‌های هشدار زودهنگام تأکید کرد.

جمهوری اسلامی ایران با ارائه این پیشنهاد در میان ۱۸۲ کشور مشارکت‌کننده، نقش مؤثری در روند حل یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای و جهانی ایفا کرده است.

نایروبی به‌عنوان محل دائمی برگزاری اجلاس UNEA انتخاب شده است و دلیل این انتخاب نه یک تصمیم موقت، بلکه سابقه و جایگاه طبیعی این شهر در سازمان ملل است. مقر اصلی برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) در نایروبی قرار دارد و از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۹۷۲، کشور‌های عضو تصمیم گرفتند UNEP برخلاف بسیاری از نهاد‌های دیگر سازمان ملل که در اروپا یا آمریکا مستقرند، در آفریقا مستقر شود تا توزیع جغرافیایی عادلانه‌تری ایجاد گردد.

علاوه بر این، کشور‌های آفریقایی در زمان تأسیس UNEP حمایت سیاسی قوی خود را از استقرار این نهاد در قاره آفریقا اعلام کردند تا صدای کشور‌های در حال توسعه در مسائل محیط زیست بیشتر شنیده شود.

کنیا نیز در طول سال‌های گذشته همواره یکی از فعال‌ترین کشور‌های آفریقایی در حوزه محیط زیست و تنوع زیستی بوده و پشتیبانی عملی و سیاسی زیادی از UNEP ارائه کرده است. همچنین وجود زیرساخت‌ها و امکانات لازم سازمان ملل در نایروبی، از جمله دفتر سازمان ملل در نایروبی (UNON) که یکی از سه مرکز اصلی سازمان ملل است، امکان برگزاری اجلاس‌های بزرگ بین‌المللی با استاندارد‌های لجستیکی، امنیتی و اداری را فراهم کرده است.

با توجه به جایگاه نایروبی به‌عنوان مقر اصلی UNEP و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، هفتمین اجلاس مجمع محیط‌زیست سازمان ملل نیز در این شهر برگزار می‌شود و جمهوری اسلامی ایران موضوعات کلیدی محیط زیست منطقه‌ای و جهانی را در آن پیگیری خواهد کرد.