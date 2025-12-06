فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: دولت باید با عزم جدی و همت بالا در مسیر خدمات رسانی به مردم حرکت کند و مجلس هم در این امر مهم، دولت را همراهی می‌کند.

ارتقای خدمت‌رسانی به مردم با هم‌افزایی دولت و مجلس و تقویت امیدآفرینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی امروز در نشست با مجمع نمایندگان گیلان، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی همه‌جانبه دولت و مجلس برای پیشبرد امور، گفت: دولت باید با عزم جدی و همت بالا در مسیر خدمات رسانی به مردم حرکت کند و مجلس هم در این امر مهم، دولت را همراهی می‌کند.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده نمایندگان استان، افزود: اگر هماهنگی بیشتری میان نمایندگان و استاندار شکل گیرد، بسیاری از دغدغه‌های مردم قابل حل خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسائل استانی باید در اولویت نخست قرار گیرد و مسائل منطقه‌ای و حوزه‌های انتخابیه در اولویت دوم باشد، گفت: وحدت رویه در رسیدگی به مسائل مهم است و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم دغدغه‌های مردم را دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر امیدآفرینی، گفت: امیدواری مردم با هم‌افزایی دولت و نمایندگان مجلس برای خدمت رسانی میسر می‌شود و کم تحرکی و کشمکش‌ها مردم را نگران می‌کند.

سردار حمید دامغانی با اشاره به آمادگی سپاه قدس گیلان برای کمک به دولت در خدمت‌رسانی به مردم گفت: سپاه قدس گیلان هم‌جهت با دولت حرکت خواهد کرد و ظرفیت بسیج سازندگی نیز در خدمت مردم است.

وی با بیان اینکه سپاه قدس گیلان با اشاره به امانت داری سپاه در کنگره شهدا، از راهیابی فیلم شهید املاکی به جشنواره فجر خبر داد و گفت: امیدواریم همانطور که گیلان پرچم دار این رسالت فرهنگی بود، در خدمت‌رسانی به مردم و انجام امور هم با همکاری و هم‌افزایی با دولت پیشگام باشد.

رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست، با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاد‌ها را در برطرف کردن بسیاری از مشکلات ضروری دانست.

سلمان زارع همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گیلان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، آب‌بندان‌ها و بنادر، افزود: بهره گیری صحیح و هدفمند از این ظرفیت‌ها که موجب افزایش رضایت مردم و توسعه پایدار استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردم و همراهی دولت و مجلس در سطح استان برای خدمت‌رسانی مطلوب و امیدآفرینی ضروری است گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه واحد و همکاری عمل کنند تا دغدغه‌های مردم در حوزه‌های اشتغال، زیرساخت و خدمات عمومی حل شود و گیلان می‌تواند بار دیگر به عنوان پرچمدار خدمت و حماسه در کشور باشد.

در این نشست، از سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان و دیگر دست اندرکاران سپاه استان برای برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان قدردانی شد.