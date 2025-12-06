

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت داود نوشی صوفیانی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۱۰ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت سیدرضا موسویان از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۸ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۷۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.