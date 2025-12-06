پخش زنده
امروز: -
مجموعه آموزشی «از ایرانمان دفاع میکنیم» ویژه معلمان، برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل» با روایتی از شیوۀ شهر آشوبی و مستند «با مردم تا خدا» از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه آموزش سیما مجموعهای ۱۶ قسمتی را برای آشنایی معلمان با کتاب درسی «از ایرانمان دفاع میکنیم» و شیوه تدریس مباحث مرتبط با جنگ ۱۲روزه تولید و روانه آنتن کرده است.
پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در راستای انجام وظایف تربیتی خود اقدام به تألیف و چاپ کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» کرده است؛ کتابی که با هدف انتقال ارزشها، تحلیل درست رویدادها و ایجاد فرصتهای تربیتی برای کودکان و نوجوانان از مقطع دوم ابتدایی تا دوم متوسطه تدوین شده است.
این اثر به دبیران و مربیان پرورشی کمک میکند تا با ایجاد موقعیتهای یادگیری گفتوگومحور، احساسات و پرسشهای دانشآموزان را شنیده و آنان را با عوامل مؤثر در شکلگیری جنگ ۱۲روزه و ابعاد مختلف آن آشنا کنند.
شبکه آموزش سیما در جهت اشاعه این محتوای نو و فراهم کردن امکان آموزش ضمنخدمت برای معلمان، به سفارش سازمان پژوهش اقدام به تولید مجموعه تلویزیونی «از ایرانمان دفاع میکنیم» در ۱۶ قسمت ۳۰ دقیقهای کرده است.
در این برنامه نویسندگان و طراحان بسته تربیت و یادگیری حضور دارند و ساختار و اهداف کتابهای ابتدایی و متوسطه را تشریح میکنند.
در بخشهای مختلف این مجموعه، موضوعات محوری بسته تربیتی بهصورت تفصیلی بررسی میشود؛ از جمله: اهداف و ضرورتهای تدوین بسته «از ایرانمان دفاع میکنیم»، ساختار کتاب دوره متوسطه، ساختار کتاب ابتدایی، درس «منطقه ما»: شناخت جغرافیای سیاسی غرب آسیا، درس «آنها»: تاریخچه شکلگیری و مدل سیاسی رژیم صهیونی، نسبت آمریکا با رژیم صهیونیستی، نسبت ما با مسئله فلسطین، درس «آوردگاه ما و آنها»: ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی، درس «ایران ما»: علل و ابعاد همدلی ایرانیان، درس «مدرسه ما»: نقش مدرسه در بحرانها، درس «هنر ما»: جایگاه اثرگذاری هنر، درس «فناوری ما» در دو بخش: فناوری هستهای و فناوری موشکی، درس «دفاع ما» در دو بخش: نگاه الهیاتی به جنگ و روایت تاریخی آن.
این مجموعه آموزشی با هدف توانمندسازی معلمان در تدریس صحیح و اثرگذار این کتاب، از امشب، شنبه ۱۵ آذر هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.
برنامه «نَقل و نُقل»
برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل» در تازهترین قسمت خود با عنوان «شیوۀ شهرآشوبی»، به سراغ یکی از ریشهدارترین جلوههای فرهنگ دینی یعنی جایگاه، نقش و کارکرد هیئت میرود؛ آیینی که در بزنگاههای تاریخی هم مجال بروز احساسات و هم محملی برای آگاهی، همبستگی و حرکت جمعی است.
در این قسمت، حامد عسکری میزبان حنیف طاهری، محمد صمیمی و مهدی زنگنه سه چهره آشنا در عرصه هیئت و آیینهای مذهبی است.
گفتوگوهایی که در فضایی صمیمی، اما تحلیلی شکل میگیرد، و تلاش دارد لایههای کمتر دیدهشده هیئتداری، نقش تربیتی و اجتماعی تا کارکردهای هویتی و فرهنگی، را پیش روی مخاطب قرار دهد.
«شیوۀ شهرآشوبی» با واکاوی تاریخ شفاهی هیئت و تجربه زیسته فعالان این حوزه، میکوشد نشان دهد چگونه این سنت دیرپا، در روزگار معاصر نیز میتواند منشأ تأثیر و تداومبخش سرمایههای معنوی جامعه باشد.
«نَقل و نُقل» به تهیهکنندگی محمدحسام مدنی و کارگردانی علیرضا کاردانامین از تولیدات گروه معارف اسلامی شبکه دو سیماست؛ برنامهای که هر هفته با رویکردی روایتمحور و تحلیلی، یکی از مفاهیم بنیادین فرهنگی را به گفتوگویی تازه و قابل تأمل تبدیل میکند.
این قسمت از «نَقل و نُقل» یکشنبه و دوشنبه، شانزدهم و هفدهم آذرماه حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما تقدیم مخاطبان میشود.
مستند «با مردم تا خدا»
مستند «با مردم تا خدا» امروز ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه افق پخش میشود.
مستند «با مردم تا خدا» روایتی از پنجاه سال مردمداری و انقلابی گری عالم عامل، حضرت حجت الاسلام سیدابوطاهر علوی (ره) زنجانی است.
این مستند امروز ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن شبکه افق میرود.