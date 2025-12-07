پخش زنده
میوه خرمالو که نوبرانه فصل سرد، با بافتی نرم و گاهی گس خود، در ظرف میوههای پاییزی هر خانه، گل سرسبد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این میوه فواید زیادی برای سلامتی دارد و سرشار از ویتامین و آنتیاکسیدان است. از آنجا که خاصیت ضد التهاب آن خیلی شهرت دارد؛ از این میوه برای درمان علائم سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده میشده است. مواد موثر داخل این میوه میتوانند سرفه، تب یا التهابهای بدن را در دوره کرختی سرماخوردگی از بین ببرند. اگر خودتان یا کودک مریضتان، سرماخوردهاید و حال خوبی ندارید؛ شاید علاج دردتان یک خرمالو باشد
خواص خرمالو برای سرماخوردگی چیست؟
خرمالو سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان و فیبر است. این میوه که در فصل پاییز میرسد؛ خواص زیادی برای درمان بیماریهای التهابی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا دارد. علائمی از قبیل:
سرفه
التهاب گلو
تب
سرفههای خشک آنفولانزا
خرمالو برای سرفه خشک مفید است یا مضر؟
خرمالو برای سرفههای خشک سرماخوردگی و آنفولانزا مفید است.
از آنجاکه خرمالو سرشار از مواد موثر برای درمان التهاب است؛ خوردن آن در دوران سرماخوردگی توصیه میشود. ریزمغذیهای خرمالو بیشتر خاصیت آنتیاکسیدانی دارند و میتوانند رادیکالهای آزاد و التهابهای ناشی از اثرات ویروس سرماخوردگی بر بافت سیستم تنفسی و سایر قسمتهای بدن را تسکین دهند.
مواد موثر ضد التهاب خرمالو
مهمترین موادی که در خرمالو سبب اثرات ضد التهاب علائم سرماخوردگی میشوند؛ عبارتند از:
ویتامین C
فلاونوئیدها
هنگامیکه فردی دچار سرماخوردگی میشود؛ ویروسهای سرماخوردگی در بدن او شروع به فعالیت میکنند؛ بدن برای بیرون راندن این ویروسها مخاط زیادی ترشح میکند. از طرفی سیستم ایمنی بدن با این ویروسها به شدت درگیر و در حال مبارزه است. بدن هم به صورت مکانیزیمی ایمنی با انقباضات عضلانی، حرکات سرفه را آغاز میکند که این ویروسهای از بین رفته به همراه مخاط سیستم تنفسی، از بدن بیرون بروند. گاهی سرفهها آنقدر شدید هستند که میتوانند سبب ناراحتی و فشار به عضلات نیمتنه بالایی فرد شوند؛ بنابراین باید درمانی را برای سرفههای سرماخوردگی پیش گرفت. یکی از درمانهای تسکیندهنده سرفه، مصرف خرمالو است.
مکانیزم اثر خرمالو برای تسکین سرفه
خرمالو ضمن داشتن مواد ضد التهابی، به دلیل بافت نسبتا لزجی که دارد؛ میتواند بافت گلو را تسکین دهد و مانند یک شربت سرفه عمل کند.
هنگامیکه شخصی سرفه خشک میکند؛ احتمالا حساسیت، کرونا یا آنفولانزا دارد؛ بنابراین اگر میخواهید برای تسکین سرفههای ناراحتکننده یک درمان طبیعی را پیش بگیرید و دارو مصرف نکنید؛ خوردن یک دو خرمالوی رسیده، راه حل خوبی است.
خرمالو برای آنفولانزا درمان مناسبی است؟
بیماری آنفولانزا یک عفونت ویروسی است که میتواند سبب واکنش التهابی سیستم ایمنی شود؛ مصرف خرمالو در دوره این بیماری، میتواند تب خفیف یا سرفه خشک ناشی از این بیماری را از بین ببرد.
خرمالو برای تب ضرر دارد؟
از آنجا که تب در اثر التهاب ناشی از سیستم ایمنی، ایجاد میشود؛ میتواند با مصرف خرمالو تا حدودی کاهش یابد. با اینحال در صورتی که شما یا بیمارتان تب خیلی بالایی دارید؛ باید حتما به پزشک مراجعه کنید یا تببر قوی بخورید.
خرمالو تب ضرر دارد یا مفید است؟
خرمالو با فواید ضد التهابی خود میتواند تب خفیف را پایین بیاورد.
مضرات خرمالو برای سرماخوردگی
بهطور کلی مصرف خرمالو در دوران سرماخوردگی برای بدن ضرری ندارد، اما اگر کسی مستعد دیابت یا حساسیت است باید در خوردن خرمالو، دقت زیادی داشته باشد.
مضرات خرمالو برای سرماخوردگی دیابتیها
یک عدد خرمالو تقریباً حاوی این مقدار مواد مغذی و انرژی است:
کالری: ۱۱۸
پروتئین: ۱ گرم
چربی: ۰ گرم
کربوهیدرات: ۳۱ گرم
فیبر: ۶ گرم
شکر: ۲۱ گرم
همانطور که مشاهده میکنید؛ میوه خرمالو قند و کربوهیدرات زیادی دارد؛ بنابراین بیماران دیابتی در دوران سرماخوردگی، نباید در مصرف آن زیادهروی کنند.
خرمالو برای سرماخوردگی کودک: مفید یا مضر؟
هنگامیکه کودک دچار سرماخوردگی میشود؛ بدن ضعیف و در حال رشد او ممکن است نیاز مواد مغذی بیشتری داشته باشد. این میوه قند و انرژی زیادی دارد و میتواند به بدن ضعیف و بیجان کودک در سرماخوردگی یا آنفولانزا، انرژی ببخشد. با اینحال دقت کنید که اگر فرزندتان سابقه حساسیت دارد یا مبتلا به دیابت است؛ نباید به او زیاد خرمالو بدهید. زیرا علائم مشکل او را بدتر میکند.
نحوه خوردن خرمالو در سرماخوردگی
اگر میخواهید در دوران سرماخوردگی، از خواص خرمالو برای رفع این علائم بهرهمند شوید؛ باید خرمالو را در زمان مناسب و به تعداد کافی بخورید. بهتر است:
بهتر است وقتی اولین علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا در شما بروز کرد؛ یکی از میانوعدههای صبح یا عصر را به خرمالو اختصاص دهید.
خرمالو را با چای نخورید. معمولا مواد موجود در چای نمیگذارند که ویتامین سی به درستی جذب شود.
خرمالو را تازه مصرف کنید.
بهتر است خرمالو را به صورت پوره در نیاورید تا ویتامین سی آن در معرض هوا، اکسید و بیخاصیت نشود.
اگر میخواهید برای رفع سرفه و زکام، چای و عسل میل، کنید. خرمالو را در ۱-۲ ساعت بعد بخورید.