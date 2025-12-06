مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجتمع پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه جمع‌آوری گاز‌های مشعل کشور، هم‌اکنون ۸۰ درصد ظرفیت خوراک خود را دریافت می‌کند و پشتیبان شرکت‌های پتروشیمی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عباس‌زاده در بازدید اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی از مجتمع پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با اشاره به اهمیت این مجموعه در صنعت نفت کشور اظهار کرد: بیدبلند بخش عمده‌ای از ظرفیت خود را وارد مدار تولید کرده است و بر اساس آخرین گزارش‌ها، این پالایشگاه اکنون ۸۰ درصد خوراک خود را دریافت می‌کند و با تکمیل جمع‌آوری مشعل‌ها، ظرفیت آن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و می‌توان از ظرفیت موجود در بیدبلند در مسیر رشد و پیشرفت صنعت ارزش آفرین پتروشیمی بهره‌مند شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمع‌آوری روزانه حدود ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز مشعل را یکی از اهداف کلیدی این پروژه دانست و تأکید کرد: این موضوع جزو دستور‌های مؤکد رئیس‌جمهوری و وزیر نفت است تا گاز‌های ارزشمند مشعل به جای سوختن، وارد زنجیره تولید کشور شوند.

۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل

عباس‌زاده به توسعه پروژه تولید پروپیلن از خوراک پروپان در کنار مجتمع بیدبلند اشاره کرد و گفت: این پروژه ارزشمند که اکنون فعال بوده و عملیات آن در حال پیشرفت است، با تأمین منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه ارزی، شتاب بیشتری خواهد گرفت و به‌زودی به مرحله بهره‌برداری نزدیک می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح، افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، اشتغال قابل‌توجهی برای مردم منطقه به‌ویژه در بخش صنایع پایین‌دست ایجاد می‌کند. پلی‌پروپیلن یکی از محصولات مهم و راهبردی صنعت پتروشیمی است که زنجیره ارزش گسترده‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی حجم کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زنجیره پروژه‌های بیدبلند را بیش از ۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تنها بخش جمع‌آوری و انتقال گاز‌های مشعل، بدون احتساب تجهیزات پالایشی، ۱.۱ میلیارد دلار هزینه داشته است و خوشبختانه این بخش اکنون با پیشرفت قابل‌توجهی همراه است.

گامی مهم در تحقق تعهدات کاهش انتشار کربن

عباس‌زاده با اشاره به اینکه جمع‌آوری گاز‌های مشعل یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های صنعت نفت است، تصریح کرد: برخی از این مشعل‌ها بیش از ۷۰ سال قدمت داشته‌اند و اتصال آنها به شبکه جمع‌آوری نیازمند مسیر‌های طولانی لوله‌کشی و نصب کمپرسور‌های متعدد بوده است. امروز خوشبختانه با تلاش بی‌وقفه متخصصان، اتصال بخش زیادی از این فلر‌ها نهایی شده است.

وی از جمع‌آوری گاز ۵۷ مشعل در قالب این پروژه خبر داد و گفت: تا این لحظه ۱۴ مشعل خاموش و گاز آنها وارد مسیر فرآورش شده است. سایر مشعل‌ها نیز با سرعت در حال اتصال به شبکه هستند و طبق برنامه، تا پایان سال آینده بخش عمده عملیات تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: این پروژه به‌تنهایی بخش بزرگی از تعهدات ایران در حوزه کاهش انتشار کربن و عمل به معاهدات محیط‌زیستی را پوشش می‌دهد.

جمع‌آوری ۱.۵ میلیارد فوت‌مکعب گاز در چهار پروژه بزرگ

عباس‌زاده با اشاره به چهار پروژه اصلی جمع‌آوری گاز‌های مشعل گفت: مجموع حجم گاز جمع‌آوری‌شده از این طرح‌ها ۱.۵ میلیارد فوت‌مکعب در روز معادل ۴۲ میلیون مترمکعب خواهد بود که سهم مهمی در کاهش ناترازی گاز کشور دارد.

وی چهار پروژه بزرگ را شامل موارد زیر عنوان کرد: بیدبلند خلیج فارس؛ بزرگ‌ترین پروژه جمع‌آوری و فرآورش گاز‌های مشعل، پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس به‌عنوان پروژه مادر، پروژه جمع‌آوری گاز‌های مشعل در حوزه انتخابیه بهبهان و استان خوزستان، پروژه بهبود عملکرد مشعل‌ها و تأمین خوراک پتروشیمی مارون.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس، روزانه ۲۴۰ میلیون فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری می‌شود که بخش عمده آن اکنون در سرویس قرار دارد و خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام را نیز تأمین می‌کند.

کمبود خوراک و ظرفیت خالی ۲۲ درصدی صنعت پتروشیمی

عباس‌زاده تأمین خوراک را مهم‌ترین چالش برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی دانست و بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی خالی است و دلیل اصلی این وضعیت، کمبود خوراک است. جمع‌آوری گاز‌های مشعل، مهم‌ترین و پایدارترین راهکار برای تأمین خوراک این صنعت راهبردی است.

وی افزود: در سال اول برنامه هفتم، تمام تکالیف صنعت پتروشیمی به‌طور کامل انجام شد. در سال دوم نیز از ۱۵ طرح هدف‌گذاری شده برای افزایش ۷ میلیون تن ظرفیت اسمی، ۱۰ طرح محقق شده است و یکی از طرح‌ها تا خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه بهینه‌سازی مصرف گاز در استان‌های سردسیر گفت: پارسال با مشارکت دو مجتمع پتروشیمی، پروژه‌هایی در پنج استان سردسیر عملی شد که نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز و تأمین خوراک مجتمع‌ها داشت. امسال نیز پروژه‌های مشابهی در حال اجراست، همچنین جایگزینی خوراک نیروگاه‌ها با ال‌ان‌جی نیز یکی از مسیر‌های مهم آزادسازی گاز برای صنعت پتروشیمی است.

پیگیری هفتگی رئیس‌جمهوری برای تسریع در جمع‌آوری مشعل‌ها

عباس‌زاده با اشاره به تمرکز دولت بر جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت گفت: رئیس‌جمهوری هر چهارشنبه جلسات ویژه‌ای با مدیران ارشد صنعت نفت برگزار می‌نند و بر تسریع بهره‌برداری از پروژه‌های مشعل تأکید دارد. این نگاه سبب شده پیشرفت پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده نیرو‌های متخصص در رگ‌سفید، اهواز، گسترش، امیدیه و دیگر مناطق بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها اشتغال مستقیم و غیرمستقیم چشمگیری ایجاد و زنجیره‌ای از فرصت‌های صنعتی و خدماتی را در استان خوزستان فعال کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان با قدردانی از سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه‌ها گفت: جمع‌آوری گاز‌های مشعل افزون بر تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، آلودگی هوا را در یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور کاهش می‌دهد. این پروژه هدیه‌ای ارزنده از سوی صنعت نفت و پتروشیمی به مردم خوزستان و استان‌های همجوار است.