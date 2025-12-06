پخش زنده
مدرسهای با استانداردهای روز، در زمینی با مساحت ۶۰۰۰ متر مربع در لالی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدسعیدی پور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح مدرسه ۶ کلاسه شهید حاجی پور در شهرستان لالی خبر داد و گفت : این پروژه یکی از زیباترین و امیدبخشترین دستاوردهای آموزشی شهرستان» است.
وی با تشریح ویژگیهای این پروژه افزود: این مدرسه با زیربنای ۸۵۰ مترمربع در زمینی با مساحت ۶۰۰۰ مترمربع احداث شده است؛ فضایی که با طراحی استاندارد، ایمن و چشمنواز، محیطی پویا برای دانشآموزان فراهم میکند.
این مقام مسئول عنوان کرد: «برای ساخت این مجموعه آموزشی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است؛ سرمایهگذاری ارزشمندی که درواقع سرمایهگذاری بر روی آینده، استعدادها و رؤیاهای فرزندان لالی است.
مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با اشاره به اهمیت این پروژه ادامه داد: ساخت این مدرسه بخشی از یک حرکت بزرگ برای گسترش عدالت آموزشی در سراسر خوزستان است.
وی تأکید کرد: نوسازی مدارس خوزستان با تمام توان در حال اجرای پروژههای جدید است و رسالت ما این است که هیچ کودک و نوجوانی در استان، از داشتن مدرسهای ایمن، استاندارد و باکیفیت محروم نماند.