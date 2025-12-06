پخش زنده
استاندار خوزستان با انتقاد از نگاه مدرکگرایانه در جامعه گفت: نگاه به تحصیلات و کسب دانش در دانشگاه باید از مدرکگرایی صرف به سمت مهارتآموزی موثر تغییر یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده شنبه در اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل این دانشگاه بیان کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی دانشگاهی اجتماعی، آیندهساز و راهبردی برای حل مسائل ملموس جامعه است، این دانشگاه مغفول واقع شده و جایگاه واقعی آن باید بیش از پیش معرفی شود.
وی گفت: دانشگاه جامع علمیکاربردی پاسخی به یک نیاز مبرم و طولانیمدت جامعه بود و امروز با بیش از یازده هزار دانشجو در استان از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
استاندار خوزستان دانشگاه جامع علمیکاربردی را نهادی اجتماعی و اثرگذار در ابعاد علمی، اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: تجربه نشان داده آموزشهای مهارتی حتی میزان بازگشت به زندان را کاهش میدهد و فرد را به عضو مولد و شاغلی تبدیل میکند.
وی با اشاره به اهمیت محوری مهارت در نظام آموزش امروز دنیا تصریح کرد: در بسیاری از عرصهها مهارت بر علوم نظری پیشی گرفته و علم زمانی موثر است که جنبه کاربردی داشته و گرهای از مشکلات جامعه را بگشاید.
موالیزاده توسعه مرزهای دانش را کاری شایسته، اما ناکافی دانست و افزود: در استان خوزستان که ثروت عظیمی برای کشور تولید میکند نیازمند حل مشکلات مردم با نگاهی کاربردی و میدانی است.
تعطیلی مدارس حلال مشکل آلودگی هوای خوزستان نیست
وی با اشاره به تعطیلی مدارس و دانشگاهها به دلیل آلودگی هوا تاکید کرد: این اقدام حلال مشکل نیست، بلکه تنها صورت مسئله را پاک میکند و ما باید دنبال راهحلهای ریشهای رفع آلودگی هوا باشیم.
استاندار خوزستان با تشریح ۲ مسئله اصلی الگوی کشت و مدل آبیاری در بخش کشاورزی خوزستان گفت: با تنوع بیش از ۱۳۰ نوع محصول در استان باید از کشت محصولات آببر به سمت محصولات کمآببر حرکت کنیم.
وی با اشاره به طرحهای بزرگ سدسازی ترکیه مانند «گاپ» که ۲۳ سد را شامل میشود و یکی از آنها سه برابر سد کرخه ظرفیت دارد، کاهش شدید آب رودخانه دجله و خشک شدن هورالعظیم را نمونهای از پیامدهای این اقدامات برشمرد.
ضرورت پیوند دانشگاه با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری
استاندار خوزستان با برشمردن ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، فلزات، کشاورزی و به ویژه گردشگری اظهار کرد: تاسیس و توسعه مراکز دانشگاه علمیکاربردی در کنار این مجموعههای عظیم، میتواند چرخهای توسعه را به حرکت درآورد و تنشهای اجتماعی را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع استان باید به جای استفاده از آب خام به سمت استفاده از پساب، بازچرخانی آب و تامین انرژی خود حرکت کند و دانشگاه میتواند در ارایه راهحلهای کاربردی برای این انتقال نقش آفرینی کند.