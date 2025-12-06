پخش زنده
سمپوزیوم ملی-منطقهای با موضوع «از جنگلهای هیرکانی تا پارکهای جنگلی ملی» دوشنبه ۱۷ آذر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران در ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سمپوزیوم ملی-منطقهای با موضوع «از جنگلهای هیرکانی تا پارکهای جنگلی ملی» دوشنبه ۱۷ آذر در سالن باقرالعلوم(ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار میشود.
حسین ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اعلام این خبر گفت: این رویداد با همکاری معاونتهای پژوهشی و فرهنگی دانشگاه، گروههای مدیریت جهانگردی و مردمشناسی و دفتر انجمن انسانشناسی ایران و به مناسبت هفته پژوهش برنامهریزی شده است.
وی هدف از برگزاری این سمپوزیوم را بررسی چالشها و ظرفیتهای جنگلهای هیرکانی، تقویت همکاری علمی بین دانشگاهها و نهادهای اجرایی و ایجاد نگرشی نوین برای حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی عنوان کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران افزود: در این رویداد، پژوهشگران، متخصصان حوزههای مرتبط، برنامهریزان گردشگری و فعالان میراث فرهنگی به ارائه مقالهها و یافتههای علمی خود خواهند پرداخت.
ایزدی برگزاری کارگاههای تخصصی، نشستهای هماندیشی و میزگردهای موضوعی را نیز بخشی از برنامههای این سمپوزیوم برشمرد که بستری برای تصمیمسازی بهتر در سطح ملی و منطقهای و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش جهانی جنگلهای هیرکانی فراهم میآورد.