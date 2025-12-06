هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان با شش دیدار در دو گروه مقدماتی پیگیری شد و تیم‌های سایپا تهران و شهر آرکا البرز همچنان در صدر جدول دو گروه باقی ماندند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران امروز (شنبه ۱۵ آذرماه) با شش دیدار در شهر‌های قزوین، تبریز، آمل، بوشهر، کرج و گلپایگان پیگیری شد.

شهر آرکا البرز نخستین فاتح هفته دوم

سالن انقلاب شهر کرج در دیگر دیدار هفته دوم لیگ برتر زنان میزبان دو تیم شهر آرکا و ملوان تهران بود که مریم آذربایجانی و زهره اعتمادی‌فر، ناظران فنی و داوری آن بودند.

همچنین قضاوت این مسابقه برعهده نرگس افشین و زهرا رضانژاد به عنوان داوران اول و دوم بود.

تیم ارکا در ابتدای این دیدار از ترکیب مهسا صابری، مهسا کدخدا، شبنم علیخانی، پوران زارع، مونا دریس محمودی، ندا چملانیان و نگار کیانی استفاده کرد.

دیانا رشیدی، اسرا افتخاری، ریحانه فاضلی، غزاله نجاتی، مهگل تخت چین و حورا محمدی ترکیب شروع کننده تیم ملوان تهران در این مسابقه بودند.

دست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۱ به سود شهر آرکا البرز به پایان رسید و در دست دوم نیز میزبان ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا در آستانه کسب دومین برد متوالی خود قرار گیرد.

در دست سوم نیز تیم شهر آرکا ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را شکست داد تا به دومین برد متوالی خود دست یابد و در صدر جدول گروه دوم باقی بماند.

این دیدار به مدت ۶۸ دقیقه پیگیری شد و ۱۰۰ تماشاگر در سالن انقلاب کرج داشت.

سایپا در قزوین دومین برد خود را جشن گرفت

در یکی از این دیدار‌ها که در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد، تیم تازه‌راه‌یافته کلینیک دکتر فرهاد در نخستین بازی خانگی خود میزبان سایپا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر زنان بود.

نازآفرین فنودی، منیژه صادقی، زهرا شیری و گل تکین پذیره به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

محدثه شاهسوند، هدیه طالعه‌ای، فاطمه سادات حسینی، فاطمه بیگدلی، سید شتایش حسینی و شکیلا صدری رجبی و یاسمن کارگر (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم کلینک دکتر فرهاد در این مسابقه بود.

در آنسوی میدان نیز زهرا رضایی، مه‌تا یحیی‌پور، فاطمه امینی، فاطمه منظوری، زهرا صالحی، زهرا مقامی و زهرا بخشی بازیکنان شروع کننده سایپا در این مسابقه بودند.

مدافع عنوان قهرمانی (سایپا) در دست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا اقتدار خود را به میزبان دیکته کند. نارنجی پوشان در دست دوم نیز ۲۵ بر ۱۲ فاتح میدان شدند.

دست سوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۱۵ به سود سایپا به پایان رسید تا نارنجی پوشان در قزوین دومین برد خود را جشن بگیرند. این مسابقه به مدت ۸۰ دقیقه پیگیری شد و ۵۰ تماشاگر داشت.

تیم کلینک دکتر فرهاد در این دیدار یک کارت زرد تاخیر نیز دریافت کرد.

پیروزی مقاومت برابر نفت

تیم نفت امیدیه که در دیدار افتتاحیه لیگ برتر زنان مغلوب سایپا شده بود، این هفته با انگیزه‌ای تازه مقابل شهرداری تبریز در سالن شهید توانا این شهر صف آرایی کرد تا برای نخستین برد خود تلاش کند، اما تلاش این تیم در سه دست به ثمر نرسید.

نادیا پروانه و معصومه اسمعیل زاده، ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و قضاوت این دیدار نیز برعهده ملیحه نوری و پریا علیخانی به عنوان داوران اول و دوم بود.

تیم مقاومت در ابتدای این دیدار از ترکیب اسما سعیدی، غزاله بستان، شقایق حسن خانی، مرضیه کوهی، مهسا قادری و پریا حاجتمند و نگار هاشمی (لیبرو) استفاده کرد.

سیده کوثر زمانی، آیدا توکلی، سوما گلابی، آتوسا هداوند، زینب هاشمی و فرناز علیاری ترکیب شروع کننده تیم نفت امیدیه در این دیدار بودند.

نماینده تبریز در دست‌های اول و دوم این مسابقه با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۱۲ فاتح میدان شد. در دست سوم نیز تیم تبریز ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا در پایان ۷۳ دقیقه، فاتح نهایی و سه بر صفر این دیدار باشد که ۱۵۰ تماشاگر داشت.

دومین برد متوالی ماجان مازندران با هدایت لی دو هی

در سومین دیدار گروه یک لیگ برتر زنان در هفته دوم، شاگردان لی دو هی در تیم ماجان میزبان صنعت مس رفسنجان بودند.

دیداری که فائزه جعفری و مرضیه ابراهیم زاده به عنوان ناظران فنی و داوری، نظارت آن را برعهده داشتند.

همچنین هدیه صابری و معصومه شعبانی به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این مسابقه برعهده داشتند.

لی دو هی سرمربی تیم ماجان مازندران در ابتدای این مسابقه از ترکیب هستی واحدی، معصومه قدمی، یلدا جعفری، آیدا ولی نژاد، لعیا افزونی، یسنا آهنکوب و نگار عباسی (لیبرو) استفاده کرد.

تیم مس رفسنجان نیز این دیدار را با ترکیب نازنین نقیبی، فاطمه عنایت، اسرا وزمزیار، مریم کامیابی، زینب مدنی، فاطمه عباسلو و مهرسا خرملو شروع کرد.

شاگردان جوان لی در تیم ماجان نتیجه دست نخست را ۲۵ بر ۱۵ از آن خود کردند و ست دوم را نیز ۲۵ بر ۱۷ به سود خود خاتمه دادند.

دست سوم این مسابقه نیز نزدیک پیگیری شد و در نهایت ۲۵ بر ۲۲ به سود ماجان به پایان رسید تا شاگردان لی دو هی دومین برد متوالی خود را به دست آورند.

در این مسابقه که ۱۱۰ تماشاگر داشت و ۸۵ دقیقه طول کشید، تیم ماجان یک کارت زرد تاخیر دریافت کرد.

شاهین حریف فولاد مبارکه سپاهان نشد

دو تیم مدعی گروه B یعنی شاهین بندرعامری و فولاد مبارکه سپاهان که هفته نخست را با پیروزی پشت سر گذاشتند، امروز در سالن فجر بوشهر به مصاف یکدیگر رفتند.

فرحناز محسنی، محبوبه زرنویس زاده، زینب حقی و فاطمه فرجی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

رویا فرخی، ریحانه داور پناه، مبینا غفاریان، هاله متقیان، نازنین علیزاده، هلیا پوررضا و آتوسا ملک نژاد ترکیب شروع کننده تیم شاهین بندرعامری در این مسابقه بودند.

همچنین فولاد مبارکه سپاهان در ابتدای این دیدار از ترکیب ریحانه کریمی، زهرا کریمی، نگین شیرتری، فاطمه خلیلی، فرزانه زارعی، الهه پورصالح و محدثه مشتاقی بهره برد.

در دست اول این دیدار که حدود ۴۰ دقیقه زمان برد، تیم سپاهان ۲۵ بر ۱۸ میزبان خود را از پیش رو برداشت. دومین ست نیز ۲۵ بر ۱۵ به سود نماینده اصفهان به پایان رسید.

زرد پوشان سپاهان در دست سوم نیز ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر صفر فاتح این دیدار شوند.

این مسابقه که ۸۰ تماشاگر داشت و ۸۳ دقیقه طول کشید، سه کارت زرد و قرمز داشت که در دست سوم کارت تاخیر شاهین بندر عامری دریافت کرد و سرمربی این تیم در ست دوم نیز کارت زرد گرفت. همچنین سرمربی تیم فولاد مبارکه سپاهان در ست دوم کارت قرمز از داور اول دریافت کرد.

کام‌بک هیجان انگیز مهرگان در گلپایگان

تقابل دو تیم پدیده صنعت و مهرگان که هفته اول با شکست روبه‌رو شدند، جذابیت خاصی به دیدار این هفته سالن کارگران در شهر گلپایگان داد، زیرا این دیدار برای فرار از قعر جدول گروه دوم مسابقات بود.

زهرا قویدل و لیلا ویسی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که قضاوت آن نیز برعهده فرحناز قویدل و سمانه اسدیان به عنوان داوران اول و دوم بود.

تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان این دیدار را با ترکیب زهرا احمدی، محدثه محمدبیگی، نگار حسینی، سهیلا امان الهی، ثنا آقاجانی، فاطمه قصاب کلایی و فاطمه قزوینی (لیبرو) شروع کرد.

در آنسوی میدان نیز همیلا رضاییان، حدیثه منتوری، زهرا امیدی، سهیلا جمیلی، مهسا لقمانی، آیدا یزدانشناس و مائده جوکار برای تیم مهرگان شیراز در ابتدای این مسابقه به میدان رفتند.

دست نخست این مسابقه بسیار نزدیک پیش رفت و در پایان پدیده ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و در دست دوم نیز تیم میزبان ۲۵ بر ۱۹ برنده شد تا در ست شماری دو بر صفر جلو بیافتد.

مهرگان شیراز در دست سوم ابتکار عمل را به دست گرفت و ۲۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید تا نخستین دست برده خود را در لیگ برتر زنان امسال تجربه کند.

مهرگان در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا نخستین امتیاز لیگ برتر خود را نیز به دست آورد. نماینده شیراز در ست پنجم نیز در دیداری نزدیک و پایاپای ۱۷ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا علاوه بر کام‌بک هیجانی مقابل میزبان به نخستین برد خود در لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۴ دست یابد.

نتایج کامل هفته دوم لیگ برتر زنان

تیم‌های شهر آرکا البرز، سایپا تهران، ماجان مازندران، فولاد مبارکه سپاهان، مقاومت شهرداری تبریز و مهرگان شیراز در هفته دوم لیگ برتر زنان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

گروه A:

کلینیک دکتر فرهاد صفر – سایپا تهران ۳ (۱۰ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)

مقاومت شهرداری تبریز ۳ – نفت امیدیه صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۰)

ماجان مازندران ۳ – صنعت مس رفسنجان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

گروه B:

شاهین بندرعامری صفر – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)

شهر آرکا البرز ۳ – ملوان تهران صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۶)

پدیده صنعت اوج گلپایگان ۲ – مهرگان شیراز ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹، ۱۳ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۷)

جدول این رقابت‌ها در پایان هفته دوم بدین شکل است:

گروه اول:

۱ - سایپا تهران دو برد و ۶ امتیاز

۲ - ماجان مازندران دو برد و ۶ امتیاز

۳ - مقاومت شهرداری تبریز دو برد و ۶ امتیاز

۴ - صنعت مس رفسنجان بدون برد و امتیاز

۵ - نفت امیدیه بدون برد و امتیاز

۶ - کلینیک دکتر فرهاد بدون برد و امتیاز

گروه دوم:

۱ - شهر آرکا البرز دو برد و ۶ امتیاز

۲ - فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

۳ - شاهین بندر عامری یک برد و سه امتیاز

۴ - مهرگان شیراز یک برد و دو امتیاز

۵ - پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و یک امتیاز

۶ - ملوان تهران بدون برد و امتیاز