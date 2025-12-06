پخش زنده
امروز: -
با وجود اعلام آتشبس، حملات نیروهای اشغالگر در جنوب و شمال غزه ادامه دارد و حملات تازه در رفح، تیراندازی در جبالیا و گزارش وزارت بهداشت از افزایش شمار شهدا و مجروحان، بار دیگر نشان میدهد که توقف اعلامشده عملیاتها از سوی اسرائیل در عمل پابرجا نیست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از شبکه الجزیره، جنگندههای رژیم صهیونیستی امروز شنبه مناطقی را در شهر رفح در جنوب نوار غزه هدف حمله قرار دادهاند.
همزمان، منابع امدادی اعلام کردند که یک فلسطینی در جبالیا در شمال غزه بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر شهید شده است.
شبکه الجزیره همچنین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه عملیات میدانی خود، اقدام به تخریب و انفجار تعدادی از ساختمانها در مناطق حضور نیروهایش در شهر رفح کرده است.
همزمان وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
این وزارتخانه همچنین آخرین آمار مربوط به دوره پس از اعلام آتشبس از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) را اعلام کرد و افزود که طی این دوره ۳۶۷ فلسطینی شهید، ۹۵۳ تن زخمی و پیکر ۶۲۴ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع تلفات از آغاز حملات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۰ هزار و ۳۵۲ شهید و ۱۷۱ هزار و ۳۰ مجروح رسیده است.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتشبس و نقض مکرر آن ادامه میدهد.