سخنگوی دولت گفت: اگر مایل هستیم موضوعات ما حل شود باید بپذیریم جنس سیاستگذاری جنسی است که باید ساخته از ترکیب نگاه زن و مرد باشد و باید بپذیریم که زنان نه جزئی از راه حل که اصل راه حل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آیین افتتاحیه هفته زن و تکریم مقام مادر، در سازمان محیط زیست ضمن تبریک ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره (س)، بیان کرد: امروز باید بدانیم موضوع زنان تشریفاتی نیست. زنان جزئی از راه حل نیستند. زنان خود راه حل هستند همانگونه که محیط زیست خود راه حل است. هر جا با نگاه جزئینگری موضوعات را تکه تکه کردیم سیاستگذاری با چالش مواجه شد. یقینا از نگاه جزئینگر و تکه تکه نمیتوانیم به «کل» بنگریم.
وی افزود: این مسئله ناشی از آن است که نگاه ما کلنگر نیست و جزئینگر است. مانند داستان فیل در تاریکی مولانا، هر کس اگر به جای گرفتن شمعی، فقط عضوی از فیل را در تاریکی دیده، نمیتواند فیل را بشناسد. چرا در حوزه سیاستگذاری، درباره اهمیت محیط زیست و زنان گاهی حرفهای پراکندهای میزنیم ولی در مشی اجرا دچار اختلاف هستیم. چون شمعی در کف نیست و آن شمع نگاه کلنگر است. دنیا مسیر را با سعی و خطا رفت و متأسفانه ما ترجیح میدهیم آزموده دیگران را خود تجربه کنیم.
مهاجرانی تأکید کرد: مطالبهگری حق شهروند است و پاسخگویی وظیفه مسئول و در این بده بستان هم تابآوری و هم مطالبهگری نیاز است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت چهاردهم در زمینه مسائل مختلف محیط زیستی اقدامات مهمی انجام داده است. امروز کارگروه ملی پسماند و کارگروه ملی آلودگی هوا به طور مستمر جلسه برگزار میکنند و اقدامات خوبی در حوزه پسماند به انجام رسیده است. اگر شاهدیم ار. دی. اف مصوب میشود و در شورای عالی اقتصاد هم مصوب میشود، ناشی از این است که نگاه کلنگر دارد ایجاد میشود.
مهاجرانی گفت: هر بار در سیاستگذاری نگاه زنانه نه به معنای جنسیت بلکه به معنای صفت، دور میشود، سیاستگذار حتما اشتباه میکند. چرا که که زنان به سبب ویزگی شخصیتی هم جزئینگر و هم کلینگر و هم آیندهنگر هستند. مادران میدانند چگونه برای آینده خانواده خود حرکت کنند. عدم نگاه زنانه سبب میشود که کارخانه ایجاد میکنیم، اما آسیبهای محیط زیستی آن را نگاه نمیکنیم. درس محیط زیست را در آموزش و پرورش تعریف میکنیم، اما آن را در پایهای میگذاریم که کشش زمانی ندارد. در واقع نخ تسبیح وجود ندارد. به خاطر این که زنان در عرصهای کاملا زنانه بسیار کم حضور دارند. جنس سیاستگذاری محیط زیست و زنان و را باید با هم درک کنیم.
وی تصریح کرد: نمیتوانیم بگوییم زنان را یا محیط زیست را در یک هفته گرامی میداریم و بعد آن را رها میکنیم. اگر مایل هستیم موضوعات ما حل شود باید بپذیریم جنس سیاستگذاری جنسی است که باید ساخته از ترکیب نگاه زن و مرد باشد و باید بپذیریم که زنان نه جزئی از راه حل که اصل راه حل هستند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نمیتوانیم بدون درک زیبایی و بدون درک نگاه زنانه و بدون درک نگاه ظریف زن سیاست توسعهای داشته باشیم و هرجا هم غفلت کردیم تاوانش را دادیم. اگر موضوع پسماند علیرغم تشکیل جلسات منظم همچنان روی میز ماست به این خاطر است که درک نکردیم موضوع، موضوعی اجتماعی است. نمیشود مردان بنشینند و در اتاق بسته، تصمیم بگیرند. زنان جزئی از سیاستگذاری هستند و این موضوع را خانم بهروز آذر در معاونت زنان ریاست جمهوری به خوبی دنبال میکند. امیدواریم چیزی که حق زنان است محقق شود. حق زنان ما بیشتر از این است.
مهاجرانی گفت: زنان باید در همه مقدرات امور هم سهیم باشند و هم شریک باشند و هم سیاستگذاری کنند. این یکی از نکاتی است که به شدت روی آن حرف داریم. نمیتوان حد زن را به زیبایی، زاینده زندگی ساز کوتاه کرد. زن باید آینده و امید را بسازد. ما باید به زنها فرصت دهیم که شبکهسازی کنند.