چهارمین جشن «ایران‌بانو» با هدف مقابله با گرایش نوجوانان به الگو‌های غربی؛ ۱۹ آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا توکلی مسئول گروه مردمی «مثل هانیه»، گفت: چهارمین دوره جشن «ایران‌بانو» با محوریت معرفی الگو‌های ایرانی-اسلامی و تکریم مادران شهدا، ۱۹ آذر در دانشگاه شهید شیرودی برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی این حرکت مردمی را «قهرمان‌سازی» برای دختران نوجوان و مقابله با نگاه سطحی فرهنگ غرب به مفهوم «زن برتر» عنوان و تأکید کرد: که در این دوره، ده‌ها بانوی متخصص و اثرگذار با «تندیس ایران‌بانو» مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

توکلی با اشاره به نگاه سطحی فرهنگ غرب به «زن برتر» افزود: در فرهنگ غرب، نماد زن برتر به رقابت‌های دختر شایسته و ملکه زیبایی خلاصه می‌شود؛ در حالی که ما در کشور خود زنان توانمندی داریم که در چارچوب ارزش‌های ملی و دینی، سرآمد و اثرگذار هستند.

وی از تغییرات برنامه ایران‌بانو نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: امسال تمرکز بیشتری روی بانوانی داشتیم که در حوزه تخصصی خود برجسته بودند و در عین حال پایبند به ارزش‌ها. در هفته زن گردهمایی‌های زیادی برگزار می‌شود، اما ایران‌بانو از ابتدا یک حرکت مردمی بوده و لازم است بخش معرفی الگو‌ها نیز متناسب با این رویکرد، بازطراحی شود.

توکلی هدف اصلی این جشن را «معرفی ایران‌بانوها» دانست و افزود: بخش دوم برنامه، جشن مادرانه است. در شرایطی که هجمه‌هایی علیه جایگاه مادر وارد می‌شود، این بخش جز جدایی‌ناپذیر جشن ماست.

توکلی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای کمرنگ‌کردن نگاه تقدس‌گرایانه به مقام مادر در جامعه ایرانی گفت: در سال‌های اخیر شاهد تولید محتوا‌های طنز و جهت‌دار علیه نقش مادران بوده‌ایم که تلاش می‌کند ارزش مادری را در خانواده و جامعه تنزل دهد. جشن مادرانه پاسخی فرهنگی و اصیل به این جریان‌هاست.

وی افزود: در سال‌های گذشته میزبان مادران شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای تفحص، شهدای امنیت و مدافعان حرم بودیم. امسال، اما تصمیم گرفتیم به سراغ مادران و همسران شهدای مردمی جنگ ۱۲ برویم؛ شهیدانی از همه اقشار که نشان دادند دشمن میان مردم ایران تفاوتی قائل نیست.

مسئول گروه «مثل هانیه» تأکید کرد: باور ما این است که اثرگذاری فرهنگی از دل همین نسل رقم می‌خورد. وقتی ارتباط صمیمانه شکل بگیرد، فاصله‌ها از بین می‌رود و نوجوان امروز، الگو‌های اصیل ایرانی را از نزدیک لمس می‌کند. هدف نهایی ما این است که هیچ دختر نوجوان ایرانی برای یافتن الگو چشم به بیرون از مرز‌ها ندوزد.

توکلی همچنین به تجربه موفق «فضاسازی دخترانه» در تهران اشاره کرد و گفت: حدود ده روز، فضایی مشابه کافه‌های شهری، اما با هویت حسینی ایجاد شد. ایستگاه صلواتی، بازی‌های تعاملی مزین به جملات شهدا، نمایش کتاب‌های زندگی‌نامه شهدا و برنامه‌های فرهنگی جذاب، باعث شد بسیاری از دختران جوان با تنوع ظاهری متفاوت، به این فضا جذب شوند.

وی افزود: استقبال از بخش کتاب به حدی بود که برخی خانواده‌های شهدا کتاب‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار ما قرار دادند. این نشان‌دهنده ظرفیت بالای چنین فضا‌هایی برای اثرگذاری فکری و فرهنگی بر نسل نوجوان است.

توکلی در پایان بر استمرار این مسیر تأکید کرد و گفت: با وجود همه چالش‌های فعالیت‌های مردمی، مصمم هستیم هر سال ضعف‌ها را برطرف و برنامه‌ها را تقویت کنیم تا شبکه‌ای گسترده از نوآوری فرهنگی برای کشور شکل بگیرد.