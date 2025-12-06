مدیرکل دام‍‍پزشکی کردستان گفت: با اقدامات انجام شده اگرچه بیماری تب برفکی در استان مهار شده، اما همچنان باید دامداران مراقب باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زیباکردار امروز با حضور در بخش خبری صبحدم افزود: از ابتدای سال تا کنون ۲۰ کانون بیماری تب برفکی با سویه جدید در استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه هر ساله با کانون‌های تب برفکی مواجه هستیم، اظهار کرد: براساس برآوردها، میزان شیوع این بیماری در کانون‌های بیماری در حدود پنج درصد است که به دلیل مراقبت‌های انجام شده، واکسیناسیون و همکاری دامداران، توانستیم بیماری را محدود کنیم.

مدیرکل دام‍‍پزشکی کردستان اقدامات دامپزشکی، واکسیناسیون و همکاری دامداران بسیار را حائز اهمیت دانست و افزود: بیماری تب برفکی یک بیماری واگیردار دامی است که قابلیت جهش دارد و می‌تواند انواع جدیدی از خودش بروز دهد.

وی از دامداران خواست تا با توجه به اعلام محدودیت انتقال دام از سوی دامپزشکی استان، از جابجایی دام‌ها در برهه زمانی اعلام شده خودداری کنند.