به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ علی توکلی با بیان اینکه پلیس از نخستین لحظات حادثه ورود کرده است، گفت: بلافاصله پس از وقوع درگیری و قتل، اقدامات تخصصی پلیسی در دستور کار قرار گرفت و با اشراف اطلاعاتی و پیگیری‌های میدانی، در کمتر از ۱۲ ساعت دو نفر از افراد مرتبط با این حادثه شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: متهمان برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شده‌اند و تلاش مأموران برای دستگیری فرد سوم همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی اشنویه با تأکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.