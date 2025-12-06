پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: بنا بر این است که تکتک دستگاهها در حوزههایی که مشغول فعالیت هستند، موانع شکوفایی زنان را در دستگاههای خودشان دنبال و برطرف کنند و تلاش کنند بستر حضور زنان شایسته در موقعیتهای تصمیمسازی و تصمیمگیری فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در آیین افتتاحیه روز زن و تکریم مادر، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: از دکتر انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به خاطر اینکه میزبانی این جمع را پذیرفتند، تشکر میکنم. ایشان بیشتر از همه ما این باور را دارند که زنان بهترین و مؤثرترین مراقبان هستند؛ و چه چیزی باارزشتر از زمین و محیط زیست ما؟ این نگاهی است که ایشان در دولت چهاردهم با جدیت دنبال میکنند و ما کمک خواهیم کرد که در این مسیر، سرمایه اصلیمان یعنی محیط زیست را حفظ کنیم.
وی افزود: باور ما در دولت چهاردهم بر این است که برای ایران عزیزمان به دو بال نیاز داریم؛ بال مرد و بال زن. این هر دو باید کنار هم و دوشادوش هم حضور داشته باشند. این حرف، حرفی نیست که فقط نظر اعضای دولت چهاردهم باشد. این نگاهی است که همیشه در ایران وجود داشته است. وقتی الواح تختجمشید را میبینید، درمییابید که زنان مدیر وجود داشتند؛ زنانی که مسئولیت مدیریت و توزیع حقوق زنان را به عهده گرفته بودند. در همان دوره، حقوق و دستمزدی که زنان باردار و مادرانی که فرزند خردسال داشتند دریافت میکردند بیش از زنان دیگر بوده است. این نگاه ویژه به تفاوت زن و مرد در کشور ما وجود داشته است و حرف امروز ما نیست؛ حرکتی که اسلام نیز آن را شروع میکند.
بهروزآذر بیان کرد: حضرت خدیجه بزرگترین کارآفرین عالم ماست. حضرت زهرا (س) بهترین همراه علیبنابیطالب بودند. باغ فدک را خودشان اداره میکردند و خود به رتق و فتق امور میرسیدند و در عرصه سیاسی نیز دیدیم که چطور حضور داشتند.
معاون رئیسجمهور اظهار کرد: جا دارد تشکر کنم از مقام معظم رهبری که با توجه به شرایطی که امروز حاکم است، هیچوقت زنان ایران را فراموش نکردند و دستور دادند این برنامه امروز برگزار شود. روز چهارشنبه در خدمتشان بودیم و نکات بسیاری گفتند که برای مردان ایران آموزنده بود. ایشان تأکید کردند که زن و مرد دو عنصر متعادل هستند. طبیعتاً شکلدهنده خانواده هستند ولی در همین خانواده، حقوق متقابل و مشخصی دارند.
وی ادامه داد: این فرمایش ایشان در قانون اساسی نیز ذکر شده است. در اصل ده قانون اساسی گفته شده همه برنامهریزی باید برای تشکیل و تعالی خانواده انجام شود. در اصل ۲۰ قانون اساسی، همه ایرانیان و همه انسانها تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند و این نکتهای است که هیچوقت نباید فراموش کنیم. ما در دولت باور داریم مجری قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم. در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم باید موانع شکوفایی را مرتفع کنیم. این موضوع را با جدیت در دولت چهاردهم با کمک یکایک زنان و همچنین مردانی که در دولت حضور دارند پیگیری میکنیم. بنا بر این است که تکتک دستگاهها در حوزههایی که مشغول فعالیت هستند، موانع شکوفایی زنان را در دستگاههای خودشان دنبال و برطرف کنند و تلاش کنند بستر حضور زنان شایسته در موقعیتهای تصمیمسازی و تصمیمگیری فراهم شود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: دستگاهها در وجه دیگر، زنانی را که مخاطب و خدماتگیرنده هستند شناسایی میکنند تا در قالب دستورالعملها و شیوهنامهها در هر جایی که میبینند احتیاج به اصلاح قوانین است، منتقل کنند تا مسیر اصلاح قوانین را با جدیت پیش ببریم. زنان ایران در هر عرصهای که حضور داشتند درخشیدند. در عرصه دانشگاهی ۶۰ درصد دانشجویان زنان هستند. در عرصه آموزشوپرورش حضور ۴۰ درصدی دارند. ۲۴ درصد از ثبت اختراعات کشور به نام زنان است، در صورتی که میانگین جهانی ۱۴ تا ۱۷ درصد است.
بهروزآذر گفت: باور ما این است که اگر میخواهیم وفاق رخ دهد، باید صدای تکتک مردم و بیصدایان را بشنویم و هیچکس نباید در برنامههایی که میریزیم احساس طرد شدن کند. همه زنان ایران برای ما عزیزند و باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در این یک سال گذشته شاهد زحمات تکتک زنان دولت بودیم. خانم انصاری کار بزرگی در بازنگری تمام پروژههای محیط زیستی انجام دادند. هیئت دولت و شخص آقای دکتر عارف و آقای دکتر پزشکیان به خاطر باوری که به توانایی و صلاحیت ایشان داشتند، نظرات کارشناسانهشان را پذیرفتند و ایشان توانستند بیش از ۱۰۰ پروژه کشور را بررسی و تعیین تکلیف کنند. ما زحمات ایشان را در پتروشیمی میانکاله دیدیم که با وجود مافیاهای بزرگی که پشت این پروژه بود، محکم ایستادند. همچنین خانم صادق و خانم مهاجرانی در زمینه فعالیتهای خود نهایت فداکاری و دلسوزی را خرج دادند.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: اگر رئیسجمهور به ما این نگاه برابر را نداشت، نمیتوانستیم در فعالیتهای خود پیش برویم. تأکید آقای دکتر پزشکیان این است که همه ما باید تلاش کنیم تا صدای بیصدایان را بشنویم و مسائل را بدون دعوا حل کنیم. متأسفانه خیلی از جاها این نگاه را ندارند.