به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسهای ویژه، تأمین زمین برای ساخت مسکن اقشار کمبرخوردار را در اولویت کاری استان قرار داد و بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای حمایتی مسکن تأکید کرد.
مهدی یونسی در این نشست که با حضور دادبود معاون عمرانی استاندار، مدیران کل بهزیستی، مسکن و شهرسازی و کمیته امداد برگزار شد، گفت: مسکن تنها یک ساختمان نیست، بلکه مأمن آرامش و عزت خانوادههاست. ما وظیفه داریم با همافزایی دستگاهها و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، زمینهای مناسب را برای ساخت مسکن در اختیار طرحهای حمایتی قرار دهیم.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت تأمین سرپناه برای خانوادههای نیازمند افزود: هیچ خانوادهای نباید به دلیل نداشتن سرپناه از حقوق اولیه خود محروم بماند. ما با برنامهریزی دقیق و همکاری همه نهادها، آیندهای روشن برای تأمین مسکن نیازمندان رقم خواهیم زد.
وی تأکید کرد که دولت و دستگاههای اجرایی استان با جدیت در مسیر رفع مشکلات مسکن حرکت خواهند کرد و از مدیران حاضر خواست راهکارهای عملی و سریع برای رفع این معضل ارائه دهند.