پخش زنده
امروز: -
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: اگر ستاد تنظیم بازار شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندکان طبق قانون قیمت گذاری نکنند، دیوان عدالت اداری بنابر وظیفه نظارتی خود، وارد عمل میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام احمدرضا عابدی درباره حوزه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مربوط به قیمتگذاری کالاها مانند بلیت هواپیما افزود: مرجع رسمی تظلمخواهی در کشور دادگستری است و در مواردی که تصمیمگیرنده بخش خصوصی باشد، دیوان صلاحیت ورود ندارد. در تنظیم بازار نیز نهادهای مسئول شامل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت هستند. دیوان تنها در صورتی وارد میشود که مصوبه یا تصمیم دستگاهها خلاف قانون یا خارج از ضابطه باشد.