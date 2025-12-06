بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی قاقازان؛ آب پایدار برای ۲۳ روستای قزوین
به همت جهادگران بسیج سازندگی، مجتمع آبرسانی قاقازان افتتاح شد و پس از سالها انتظار، آب پایدار به ۲۳ روستای منطقه رسید و زندگی دوباره به روستاها بخشید.
مجتمع آبرسانی قاقازان با تلاش جهادگران بسیج سازندگی به بهرهبرداری رسید. این پروژه بزرگ که سالها مورد انتظار مردم بود، امروز توانست آب پایدار را به ۲۳ روستای منطقه برساند.
مسئولان محلی اعلام کردند: اجرای این طرح علاوه بر رفع مشکلات کمآبی، زمینه توسعه کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان را فراهم کرده است. اهالی روستاها نیز با ابراز خوشحالی از افتتاح این پروژه، آن را نقطه عطفی در آبادانی منطقه دانستند.