رئیسجمهوری فرانسه گفت: فقط اوکراین در خطر نیست بلکه امنیت کل اروپا در خطر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امانوئل مکرون طی پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: روسیه دنبال تشدید درگیری هاست و هیچ نشانی از تمایل به صلح نشان نمیدهد.
وی با محکوم کردن حملات شب گذشته به اوکراین، افزود: ما باید همچنان فشارها بر روسیه را ادامه دهیم تا این کشور را وادار کنیم مسیر صلح را انتخاب کند.
این مقام فرانسوی از سفر به لندن برای دیدار با رئیسجمهور اوکراین، نخستوزیر انگلیس و صدراعظم آلمان در روز دوشنبه خبر داد و گفت: تلاش میکنیم تا وضعیت را بررسی کنیم و از روند مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در جریان است، ارزیابی دقیقی بهدست آوریم.
مکرون افزود: اوکراین میتواند روی حمایت پایدار و تزلزلناپذیر ما حساب کند. این همان هدفی است که ما در «ائتلاف داوطلبان» دنبال میکنیم. ما همراه با آمریکاییها، تلاشهایمان را برای فراهم کردن تضمینهای امنیتی برای اوکراین ادامه خواهیم داد؛ تضمینهایی که بدون آنها، هیچ صلح پایدار و معتبری امکانپذیر نخواهد بود.
روسیه و آمریکا، کشورهای اروپایی را به کارشکنی در راه مذاکرات صلح اوکراین متهم کردهاند. باوجود چند دور مذاکره بین آمریکا و اوکراین، کییف تمایلی به پذیرش مفاد طرح صلح پیشنهادی کاخ سفید نشان نداده است.
اوکراین، طرح صلح پیشنهادی آمریکا را به نفع روسیه اعلام کرده و با واگذاری بخشی از شرق این کشور به مسکو، مخالفت کرده است.