کارشناس حوزه سلامت اعلام کرد: کاهش بارش‌ها و افزایش آلودگی هوا موجب گسترش بیشتر ویروس آنفولانزا نسبت به سال‌های گذشته شده است و مصرف آنتی‌بیوتیک در درمان آنفولانزای ویروسی جایگاهی ندارد مگر در صورت بروز عفونت ثانویه با تشخیص پزشک.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دکتر مدبر در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به ورود به فصل سرد سال گفت: همان‌طور که انتظار می‌رفت، در فصل شیوع آنفولانزا قرار داریم و امسال به دلیل کاهش بارش‌ها و افزایش آلودگی هوا، میزان ابتلا بیشتر از سال‌های گذشته مشاهده می‌شود. وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی کافی در خصوص این بیماری تأکید کرد.

وی درباره علائم آنفولانزا توضیح داد: شروع بیماری معمولاً ناگهانی است و با خستگی، بدن‌درد، تب و لرز شدید همراه می‌شود. تب‌های بالای ۳۷.۸ درجه تا حتی ۴۰ یا ۴۱ درجه، سرفه‌های شدید، گلودرد و گاهی علائم گوارشی از نشانه‌های بارز این بیماری هستند.

دکتر مدبر افزود: شدت علائم آنفولانزا بسیار بیشتر از سرماخوردگی ساده است و می‌تواند گوش، برونش‌ها و سینوس‌ها را نیز درگیر کند.

وی در خصوص مصرف آنتی‌بیوتیک گفت: آنفولانزا یک بیماری ویروسی است و مصرف آنتی‌بیوتیک در درمان آن جایگاهی ندارد. تنها در مواردی که عفونت باکتریایی ثانویه بر بیماری سوار شود، پزشک می‌تواند مصرف آنتی‌بیوتیک را تجویز کند.