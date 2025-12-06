مدیرکل بیمه ایران در مازندران اعلام کرد: حق بیمه وصولی و خسارت پرداختی در استان طی سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته و روزانه به طور متوسط ۲۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران در استان مازندران از رشد ۵۵ درصدی حق‌بیمه و خسارت‌های پرداختی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: شرکت‌های بیمه در این استان روزانه به طور متوسط ۲۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کنند.

«رضا عموزادی‌خلیلی» در همایش روز صنعت بیمه استان با ارائه آمار عملکرد مالی، اظهار داشت: حق بیمه وصولی در استان از ۹۷۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و خسارت پرداختی نیز از ۵۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به شاخص مهم ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) تصریح کرد: این ضریب در مازندران ۲.۵۴ است در حالی که میانگین کشوری ۲.۲۸ می‌باشد و این نشان می‌دهد استان بالاتر از میانگین ملی قرار دارد.

مدیرکل بیمه ایران در مازندران شبکه فعال این صنعت در استان را گسترده توصیف کرد و گفت: ۸۵ شعبه، ۶۹۸۲ نماینده، ۶۷ کارگزار رسمی و ۱۹۰ ارزیاب خسارت در مازندران مشغول به فعالیت هستند. بیمه ایران با سهم حدود ۱۸ درصد در صدر شرکت‌های بیمه‌گر استان قرار دارد.

عموزادی‌خلیلی با هشدار نسبت به حادثه‌خیز بودن مازندران و وقوع خسارت‌های قابل جبران، بر ضرورت گسترش فرهنگ بیمه تأکید کرد و پیشنهاد داد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مدیران محلی، طرحی برای ترویج بیمه آتش‌سوزی در روستاهای استان اجرا شود.