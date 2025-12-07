پخش زنده
روابط عمومی مرکز بهداشت کیش از آغاز پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم ۱۴۰۴ با محوریت ترویج مصرف نان کامل از روز گذشته آغاز شده و تا سی ام آذر ادامه دارد.
کارشناسان تغذیه معتقدند: نان کامل نسبت به نانهای تهیهشده با آرد سفید ارزش تغذیهای بیشتری دارد.
آرد کامل از تمام اجزای دانه گندم شامل آندوسپرم، سبوس و جوانه تهیه میشود و کمتر از ۶ درصد سبوسگیری دارد. وجود فیبر بالا در این نوع نان موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش کلسترول LDL و کنترل قند خون میشود.
رقم مجاز مصرف نمک برای بیماران مبتلا به دیابت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی–عروقی حداکثر ۳ گرم و برای افراد سالم ۵ گرم در روز عنوان شده است.
مردم نان را به اندازه مصرف روزانه تهیه کنند و از کیسه های پارچهای برای حمل نان استفاده کنند و سرد کردن نان پیش از جابهجایی و فریز کردن آن برای نگهداری طولانیمدت از روش های مناسب نگهداری نان است.
مصرف نانهای حجیم سبوسدار در یکی از وعدههای غذایی روزانه توصیه میشود.
برای تولید نان سبوسدار باید از آرد سبوسدار واقعی استفاده شود و افزودن سبوس روی نان روش درستی نیست.