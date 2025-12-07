مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از تصادف پراید با وانت در آزادراه زنجان-تبریز با ۳ مصدوم و ۲ جان باخته خبر داد و گفت: تیم‌های عملیاتی هلال احمر جان‌باختگان محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی‌با اعلام این خبر افزود: شامگاه دیروز در کیلومتر ۳۹ آزادراه زنجان–تبریز، پراید با وانت برخورد کرد و این حادثه به مرکز عملیات اضطراری هلال احمر گزارش شد.

وی ادامه داد: با دریافت این گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات عوارضی زنجان-تبریز (نوآوران) به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این حادثه ۳ مصدوم و ۲ جان‌باخته داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل و جان‌باختگان توسط نجاتگران هلال احمر با استفاده از ابزار ست نجات رهاسازی و به عوامل قضایی تحویل داده شدند.

وی از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.