رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشجو را موتور محرک توسعه و پیشرفت ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی اکبری در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ۱۶ آذر و تکریم مقام دانشجو گفت: این روز، یادآور حماسهآفرینی، آگاهیبخشی و نقش اثرگذار جامعه دانشگاهی در اعتلای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. این روز فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه دانشجو بهعنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت ملی بهشمار میآید.
وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی بهعنوان متولی آموزش عالی مهارتمحور در کشور، همواره بر تربیت نیروی انسانی متخصص، توانمند و برخوردار از مهارتهای حرفهای تأکید داشته و افتخار میکند که بخش مهمی از سرمایه انسانی کارآمد کشور، از مسیر این دانشگاه وارد عرصه تولید، خدمات، فناوری و کارآفرینی میشوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: بیتردید موفقیت در تحقق اهداف توسعهای کشور، مرهون تلاش، تعهد، خلاقیت و نوآوری دانشجویان فرهیختهای است که با روحیه مسئولیتپذیری و خودباوری، مسیر تعالی علمی و مهارتی خود را طی میکنند. از دانشجویان گرامی انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی، همچنان در مسیر رشد فردی، پیشرفت حرفهای و ایفای نقش مؤثر در جامعه گام بردارند.