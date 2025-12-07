بیست‌وچهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان با حضور استادکاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: این نمایشگاه با ۷۰ غرفه شامل انواع فرش‌های ابریشم قم، افشار و بیجار در محل نمایشگاه بین المللی همدان دایر شد.

محمدعلی محمدی افزود: در این نمایشگاه هنر فرش بافی شاهین دژ، ساروق و جیریا و نیز فرش‌های نفیس تبریز، قالی‌های ارزشمند یلمه و بختیاری و انواع گلیم و گبه به نمایش گذاشته شده است.

او تاکید کرد: این نمایشگاه که تا ۲۱ آذرماه برپاست، فرصتی برای عرضه ظرفیت‌های بومی، معرفی نشان‌های معتبر فرش، و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، طراحان، صادرکنندگان و علاقه‌مندان این حوزه است.