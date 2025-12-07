با ورود سامانه بارشی از نخستین ساعات امروز، بارش باران و برف، وزش باد شدید و مه گرفتگی استان را فرا می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب باران و برف و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

بارش باران وبرف، وزش باد شدید و مه گرفتگی از نخستین ساعات ورود سامانه از روز یکشنبه (۱۴۰۴/۰۹/۱۶) تا اواخر هفته آینده در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

طبق پیش بینی الگوی بارشی GFS، سامانه جدید بارشی تا اوایل هفته آینده در سطح استان فعال خواهد بود و اوج بارش های آن از فردا تا روز چهارشنبه پیش بینی می شود.

با توجه به پیش بینی الگوهای بارشی، بارش های قابل توجهی را در شمالغرب و غرب کشور شاهد خواهیم‌ بود.

از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، این سامانه تضعیف و بتدریج از سطح استان خارح خواهد شد.



