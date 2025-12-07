خدمات اتوبوس‌رانی زاهدان امروز به مناسبت روز دانشجو به دانشجویان رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر زاهدان گفت: این خدمات برای نخستین‌بار توسط ناوگان اتوبوس‌رانی درون‌شهری به دانشجویان ارائه می‌شود.

مریم عسکری‌دهنو افزود: در نشست این کمیسیون مقرر شد سازمان حمل‌ونقل با هماهنگی خطوط اتوبوس‌رانی، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بدون‌هزینه و نحوه احراز کارت دانشجویی را فراهم کند.

وی ادامه داد: دانشجویان سرمایه‌های فکری شهر هستند و مدیریت شهری باید امکان حضور آسان آنان در برنامه‌های روز دانشجو را فراهم کند.