پخش زنده
امروز: -
خدمات اتوبوسرانی زاهدان امروز به مناسبت روز دانشجو به دانشجویان رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شهری شورای اسلامی شهر زاهدان گفت: این خدمات برای نخستینبار توسط ناوگان اتوبوسرانی درونشهری به دانشجویان ارائه میشود.
مریم عسکریدهنو افزود: در نشست این کمیسیون مقرر شد سازمان حملونقل با هماهنگی خطوط اتوبوسرانی، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بدونهزینه و نحوه احراز کارت دانشجویی را فراهم کند.
وی ادامه داد: دانشجویان سرمایههای فکری شهر هستند و مدیریت شهری باید امکان حضور آسان آنان در برنامههای روز دانشجو را فراهم کند.