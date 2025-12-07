پخش زنده
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گرمسار : تسهیلات ۲۷۰ میلیارد ریالی مشاغل خانگی و اشتغال بلند مدت در غرب استان سمنان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مهرداد ناظریه در جلسه شورای اشتغال شهرستان گرمسار گفت : این تسهیلات در دستگاه های صمت ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و میتوانند تسهیلات مشاغل خانگی را پرداخت کنند.
وی افزود: در تسهیلات مشاغل خانگی اداره جهاد کشاورزی ۱۰۰ میلیادر ریال ، ادارههای صمت و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ۷۰ میلیارد ریال و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۰ میلیارد سهم سازمانی برای پرداخت تسهیلات دارند.
ناظریه تعهد اشتغال امسال دستگاههای اجرایی را ۲ هزار و ۶۲۲ مورد اشاره کرد و گفت : تا ماه آذرماه ،۵۷ درصد این تعهد اشتغال محقق شده است .